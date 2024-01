Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν - Νεϊμάρ: Στο “μικροσκόπιο” των Αρχών η μεταγραφή του από την Μπαρτσελόνα

Για ποιον λόγο οι γαλλικές αρχές ερευνούν την μεταγραφή που έγινε το 2017, και κόστισε στους παριζιάνους 222 εκατομμύρια.

Την περασμένη Δευτέρα (15/1) το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας, διεξήγαγε έρευνα στο πλαίσιο υποψιών για φορολογική χάρη, που δόθηκε στην διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν κατά την μεταγραφή του Βραζιλιάνου επιθετικού Νεϊμάρ από την Μπαρτσελόνα το 2017.

Οπως αποκάλυψε ο ιστότοπος Mediapart, αυτές οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Κεντρικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Φορολογικής Απάτης της Εθνικής Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας, στις εγκαταστάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οικονομικών, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μία έτερη πηγή προσκείμενη στο ζήτημα.

Αρκετά τμήματα της γενικής διεύθυνσης δημοσίων οικονομικών ερευνήθηκαν από ανακριτές, συμπεριλαμβανομένου, σύμφωνα με το Mediapart, του γραφείου του γενικού διευθυντή που μέχρι πρόσφατα κατείχε ο Ζερόμ Φουρνέλ, αφού διορίσθηκε αρχηγός του προσωπικού του Γάλλου υπουργού Οικονομίας, Μπρουνό Λε Μερ.

Αυτές οι υποψίες, για τις οποίες η έρευνα μόλις αρχίζει, αποτελούν μέρος μιας έρευνας που διεξάγεται από τον Σεπτέμβριο του 2022 από δικαστές που ερευνούν τις επιχειρήσεις επιρροής που αποδίδονται στον 57χρονο, πρώην διευθυντή επικοινωνίας του συλλόγου, Ζαν Μαρσιάλ Ριμπ.

Η Δικαιοσύνη διερευνά εάν ο πρώην αντιπρόεδρος (σ.σ. από το κόμμα του Εμανουέλ Μακρόν) της Εθνοσυνέλευσης, Ιγκ Ρενσόν, προσπάθησε να εξασφαλίσει «φορολογικά πλεονεκτήματα» από την κυβέρνηση για την Παρί Σεν Ζερμέν κατά την μεταγραφή του Νεϊμάρ, που κόστισε 222 εκατομμύρια ευρώ και είναι η ακριβότερη στα ποδοσφαιρικά χρονικά.

Σε μια έκθεση έρευνας που εστάλη στις 21 Νοεμβρίου στον ανακριτή και αποκάλυψε η γαλλική εφημερίδα «Liberation» και την οποία συμβουλεύτηκε το AFP, η Εθνική Αστυνομική Επιθεώρηση αμφισβητεί πιθανή «διαπραγμάτευση επιρροής» στον κ. Ρένσον.

Σύμφωνα με αυτό το ρεπορτάζ που καλύπτει δέκα χρόνια μηνυμάτων μαζί του που βρέθηκαν στο τηλέφωνο του κ. Ριμπ, ο πρώην διευθυντής επικοινωνίας του συλλόγου «ζήτησε απερίφραστα (...) υπηρεσίες» από το άτομο που ήταν σύμβουλος του πρώην Γάλλου προέδρου, Ζακ Σιράκ.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης ισχυρίσθηκε στις 24 Ιουλίου ότι γνωστοποίησε στο Ζεράλντ Νταρμανέν, τότε Γάλλο υπουργό Δημοσίων Λογαριασμών, ένα «θέμα της Παρί ΣΖ», που φαινόταν να ήταν η φορολόγηση της μεταγραφής.

Εκείνη την εποχή, ο υπουργός «χαιρόταν δημόσια για τους φόρους που θα μπορούσε να πληρώσει ο Νεϊμάρ στην Γαλλία» και είχε εγγυηθεί ότι οι υπηρεσίες του θα ανέλυαν προσεκτικά το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής. Υπενθυμίζεται, ότι στις 3 Αυγούστου ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκε η ιστορική συμφωνία, ύψους 222 εκατ. ευρώ.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά, το περιβάλλον του Νταρμανέν, δεν θέλησε να σχολιάσει, ενώ σημειώνεται ότι ο νυν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, ήταν υπουργός Δράσης και Δημόσιων Λογαριασμών από το 2017 έως το 2020.

