Κοινωνία

Greek Mafia: ποινικές διώξεις για κακουργήματα

Για ποια αδικήματα άσκησε ποινική δίωξη ο εισαγγελέας στους κατηγορουμένους του κυκλώματος της "Greek Mafia".

Ποινική δίωξη για 16 αδικήματα, 9 κακουργήματα και 7 πλημμελήματα άσκησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της εξάρθρωσης του κυκλώματος της greek mafia.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί στρέφεται σε βάρος 7 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά και κατ'αγνώστων δραστών. Τρεις έχουν ήδη συλληφθεί και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα.

Κατά περίπτωση έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τα εξής κακουργήματα:

Εγκληματική οργάνωση

Ανθρωποκτονία με πρόθεση τετελεσμένη και σε απόπειρα

Συνέργεια στην ανθρωποκτονία

Ληστεία τετελεσμένη και σε απόπειρα

Διακεκριμένη οπλοφορία

Διακεκριμένη κλοπή

Εμπρησμός τετελεσμένος και σε απόπειρα

Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικού μηχανισμού

Έκρηξη

Επιπλέον έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τα πλημμελήματα:

Οπλοφορία

Πλαστογραφία με χρήση

Παράνομη οπλοκατοχή

Διακεκριμένη φθορά

Λαθρεμπορία

Παράνομη κατακράτηση

Οπλοχρησία

Οι έξι εκ των εμπλεκομένων φέρονται κατά τις αρχές να ενέχονται σε ενέργειες της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ο 7ος κατηγορούμενος, ο οποίος είναι ανάμεσα στους τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για λαθρεμπορία (τσιγάρα) και για οπλοκατοχή, χωρίς όμως να αποκλείεται να επεκταθεί η δίωξη σε βάρος του κατά την πρόοδο της ανάκρισης.

Οι τρεις συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στην 24η ανακρίτρια και ζήτησαν προθεσμία για την ερχόμενη Δευτέρα.

