Κόσμος

Κατάληψη πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα: Επαναπατρίζεται ο Έλληνας δόκιμος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ασφαλής, υγιής και ελεύθερος, ο νεαρός ναυτικός επιστρέφει στην Ελλάδα κατόπιν ενεργειών του ΥΠΕΞ.

-

Το δρόμο της επιστροφής προς τη χώρα μας έχει πάρει ο Έλληνας δόκιμος πλοίαρχος, μέλος του πληρώματος του ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου «St Nikolas» το οποίο κατελήφθη από ομάδα ενόπλων στο Ομάν, ενώ έπλεε 50 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Σοχάρ.

Κατόπιν αρμόδιων ενεργειών του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Πρέσβη της Ελλάδας στην Τεχεράνη Στέλιου Γαβριήλ, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατέστη δυνατός ο επαναπατρισμός του Έλληνα ναυτικού.

Η διαχειρίστρια εταιρία του πλοίου Empire Navigation Inc. ενημέρωσε σχετικά:

«Η εταιρία μας είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απελευθέρωση του νεότερου μέλους του αιχμαλωτισθέντος πληρώματος. Πρόκειται για τον Έλληνα δόκιμο, ο οποίος, συνοδευόμενος από τον πρέσβη της Ελλάδος στο Ιράν, επιβιβάστηκε σε πτήση επιστροφής προς Αθήνα. Η εταιρία παραμένει προσηλωμένη στην ασφαλή απελευθέρωση όλων των μελών του πληρώματος. Οι υπόλοιποι 18 ναυτικοί, που εξακολουθούν να βρίσκονται επάνω στο δεξαμενόπλοιο που είναι στο αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, είναι όλοι καλά στην υγεία τους και έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τις οικογένειές τους. Η εταιρία βρίσκεται επίσης σε επαφή με τον Πρέσβη των Φιλιππίνων στο Ιράν, ο οποίος πρόκειται να επισκεφθεί το πλοίο μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών που επιβάλλονται από τις τοπικές αρχές».

Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων καταβάλλει από την πρώτη κιόλας μέρα του περιστατικού αντίστοιχες με τις ελληνικές, συνεχείς διαπραγματευτικές προσπάθειες για την ασφαλή επιστροφή και των υπολοίπων ναυτικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων

Greek Mafia: Τρίτη σύλληψη μαζί με τους κατηγορούμενους για τις δολοφονίες Σκαφτούρου και Ρουμπέτη

Ακρίβεια: Τροπολογία για την κερδοσκοπία και το βρεφικό γάλα