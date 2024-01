Life

Πιρς Μπρόσναν: Ένα λάθος μονοπάτι τον οδήγησε στο... εδώλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συνέβη και βρέθηκε αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη ο δημοφιλής ηθοποιός.

-

Ο δημοφιλής ηθοποιός, Πιρς Μπρόσναν δηλώνει "αθώος" για την κατηγορία της καταπάτησης που του έχουν απαγγείλει οι αμερικανικές αρχές αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πεζοπορία εκτός μονοπατιού τον Νοέμβριο γύρω από την περιοχή Mammoth Terraces του Εθνικού Πάρκου Yellowstone.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Πιρς Μπρόσναν έκανε πεζοπορία στο εθνικό πάρκο Yellowstone. Ο Ιρλανδός ηθοποιός τότε ανέβασε μια φωτογραφία στα social media όπου ο ίδιος πόζαρε μπροστά στις καλυμμένες με χιόνι θερμές πηγές του πάρκου.

Οι πηγές ωστόσο αυτές είναι κάποιες από τις εκατοντάδες του πάρκου οι οποίες μπορεί να εκτινάσσουν νερό που είναι ακόμα και στους 79.4 βαθμούς Κελσίου.

Οι ομοσπονδιακοί νόμοι απαγορεύουν στους επισκέπτες του πάρκου να βγουν εκτός των καθορισμένων μονοπατιών τόσο για δική τους ασφάλεια όσο και για να μην προκαλέσουν κάποια ζημιά στο προστατευόμενο περιβάλλον.

Η ποινή σε περίπτωση παραβίασης του νόμου στο Yellowstone μπορεί να φτάνει μέχρι και τους 6 μήνες φυλάκισης και πρόστιμο μέχρι και 5.000 δολάρια.

Η ακρόαση του Πιρς Μπρόσναν αναμένεται να γίνει στις 20 Φεβρουαρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Greek Mafia: ποινικές διώξεις για κακουργήματα

ΟΑΣΘ: Καναπές από σπίτι στην... στάση του λεωφορείου (εικόνες)

Εύβοια: Αγροτικό έπεσε σε ρεματιά - Νεκρός ο οδηγός