Κλειστά διαμερίσματα: Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για όσα ενοικιαστούν

Το σχέδιο με κίνητρα για ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων διαμερίσματων βραχυχρόνιας μίσθωσης, προκειμένου να τα ενοικιάσουν για τρία χρόνια. Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ.

Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων είχαν κλειστά ή διέθεταν τα ακίνητά τους μέσω Airbnb κατά τη διάρκεια όλου του 2023 και τα διαθέσουν τώρα για ενοικίαση με τουλάχιστον τριετή διάρκεια, θα έχουν για την επόμενη τριετία απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί των συγκεκριμένων εισοδημάτων.

Ειδικά για τα Airbnb, η πρόταση αφορά κυρίως αυτούς που έκαναν την επένδυση αλλά δεν τους βγήκε, υπό την έννοια πως ανακαίνισαν τα ακίνητά τους, τα επίπλωσαν, αλλά είτε λόγω περιοχής είτε λόγω άλλων συνθηκών, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις για τους ίδιους δεν αποδίδουν.

Η πρόταση ανήκει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και ο πρόεδρός της Στράτος Παραδιάς την έχει υποβάλει στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, στο πανελλήνιο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, δεν αποκλείονται εξελίξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση αξιολογείται από το υπουργείο Οικονομικών χωρίς να έχει απορριφθεί, αλλά και χωρίς να έχει εγκριθεί. Αντιμετωπίζεται με «ενδιαφέρον» από τον ΥΠΕΘΟ Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος, αναφέρουν πληροφορίες, θέλει πρωτίστως να μετρήσει δημοσιονομικές επιπτώσεις, αλλά και πρακτικά οφέλη στην αγορά ακινήτων όπου οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτοξευθεί και η ανεύρεση στέγης για νέους αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες συνιστά Γολγοθά.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ΠΟΜΙΔΑ, το δημοσιονομικό κόστος της πρότασης θα είναι περιορισμένο, διότι πολύ απλά και σήμερα το κράτος δεν εισπράττει τίποτα από τα συγκεκριμένα ακίνητα, παρά μόνο τον ΕΝΦΙΑ, τον οποίο και στη συνέχεια θα συνεχίσει να εισπράττει. Από την άλλη πλευρά, εκτιμάται πως χιλιάδες ακίνητα - δεν μπορεί να γίνει ακριβής προσδιορισμός δεδομένου ότι κανείς δεν γνωρίζει με ασφάλεια πόσα είναι τα κλειστά ακίνητα σήμερα- θα έβγαιναν στην αγορά πιέζοντας προς τα κάτω τις τιμές των ενοικίων, δίνοντας παράλληλα διπλή ανάσα σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Spitogatos, το τέταρτο τρίμηνο του 2023, η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης κατοικιών πανελλαδικά σημείωσε αύξηση 8,8%. O Πειραιάς και το κέντρο της Αθήνας βρίσκονται ανάμεσα στις περιοχές που εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις, μέσων ζητούμενων τιμών ενοικίασης κατοικιών.

Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή Καμίνια - Παλαιά Κοκκινιά (8,8 €/τ.μ.) η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης αυξήθηκε κατά 32,2%, ενώ στην Καλλίπολη - Φρεατίδα (10,0 €/τ.μ.) οι κατοικίες προς ενοικίαση έγιναν κατά 24,4% ακριβότερες σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Στα Πετράλωνα (10,9 €/τ.μ.) του κέντρου της Αθήνας καταγράφηκε αύξηση κατά 24,6% της μέσης ζητούμενης τιμής ενοικίασης κατοικιών συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ στις περιοχές με τις μεγαλύτερες αυξήσεις μέσης ζητούμενης τιμής ενοικίασης περιλαμβάνεται και η Αγία Βαρβάρα (23,8%) στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας.

Στη Θεσσαλονίκη, οι μεγαλύτερες αυξήσεις μέσων ζητούμενων τιμών σημειώνονται στην περιοχή του Βαρδάρη - Λαχανόκηποι (22,8%), της Ξηροκρήνης - Παναγιάς Φανερωμένης (19%) και των Αμπελοκήπων (19%).

Η φορολογία ενοικίων

Το εισόδημα από ενοίκια φορολογείται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 15%, εφόσον το εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ. Για τα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια εφαρμόζονται συντελεστές 35%-45% και συγκεκριμένα 35% για το κλιμάκιο εισοδήματος από 12.001 έως 35.000 ευρώ και 45% για κλιμάκιο εισοδήματος άνω των 35.001 ευρώ.

Τα εισοδήματα από ενοίκια σε ετήσια βάση κυμαίνονται στην περιοχή των 6,7-6,8 δισ. ευρώ ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (76%) των φορολογουμένων με εισοδήματα από ενοίκια (1.260.000 ΑΦΜ σε σύνολο 1.660.000 ΑΦΜ) δηλώνουν ετήσιο εισόδημα έως 5.000 ευρώ. Αν προστεθεί και ένα 14% που δηλώνει εισοδήματα από 5.000 έως 10.000 ευρώ, φτάνουμε στο συμπέρασμα πως 9 στους 10 δηλώνουν πως εισπράττουν λιγότερα από 10.000 ευρώ τον χρόνο.

Παρότι η καταβολή των ενοικίων θα πρέπει να γίνεται μέσω τράπεζας μετά την υποβολή του μισθωτήριου συμβολαίου στην ΑΑΔΕ, τα «μαύρα» συνεχίζουν να δίνουν το παρών. Εισοδήματα από ενοίκια υψηλότερα των 50.000 ευρώ εμφανίζει μόνο το 0,4% των φορολογουμένων αυτής της κατηγορίας, για την ακρίβεια 6.686 ιδιοκτήτες ακινήτων.

