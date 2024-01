Παράξενα

Αγόρασε χρυσό σταυρό και πλήρωσε με… έναν τενεκέ λάδι! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και η χρυσοχόος αντάλλαξε τα 24 καράτια με 17 λίτρα λάδι….

-

Ηλικιωμένος πήγε να αγοράσει σταυρό και πλήρωσε με….λάδι.

Η Μαρσία Στεφάνου, χρυσοχόος, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την πρωτοφανή εμπειρία της.

«Μπήκε ένας ηλικιωμένος μέσα και ήθελε να αγοράσει τον σταυρό. Του λέω: ‘θα πληρώσετε με κάρτα ή μετρητά;’. Και μου απάντησε: ‘θα σε πληρώσω σε είδος’.

Εμένα δεν μου άρεσε η απάντηση, ‘τι εννοείς;’ του είπα;. Και μου έφερε έναν τενεκέ λάδι, Καλαματιανό».

Η κ.Στεφάνου δεν σάστισε για πολύ, αφού είχε δοκιμάσει το λάδι και ήξερε πως είναι καλό, το λάδι που όπως είπε ο γνωστός της έχει πάντα στο αυτοκίνητό του.

Ο σταυρός κόστιζε 180 ευρώ, όσο δηλαδή και το 17 λίτρων τενεκές λάδι.

Η χρυσοχόος δέχθηκε την προσφορά και έκανε την ανταλλαγή – πώληση.

Η ίδια πάντως, ξεκαθάρισε πως, δεν είναι διατεθειμένη να συνεχίσει αυτού του είδους την ανταλλακτική οικονομία, ωστόσο, ευχαριστήθηκε το λάδι που.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέγαρα - 4χρονος: Συνελήφθη ο πατριός που ξυλοκόπησε το παιδί

Συγγρού - Τροχαίο: Νεκρός οδηγός μηχανής που άρπαξε φωτιά (βίντεο)

Viral ο υποστηρικτής των Χούθι που μοιάζει με τον Τιμοτέ Σαλεμέ (εικόνες)