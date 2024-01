Υγεία - Περιβάλλον

Κατέρρευσε σε προαύλιο νοσοκομείου και… περίμενε ασθενοφόρο για να πάει στα Επείγοντα!

Γιατί αρνήθηκαν οι αρμόδιοι να μεταφερθεί για 100 (!) μέτρα με άλλον τρόπο, ώστε να λάβει άμεσα ιατρική φροντίδα. Ο άνδρας παραμένει στην ΜΕΘ για τρίτη εβδομάδα.

(εικόνα αρχείου)

Αίσθηση προκαλεί το περιστατικό με «πρωταγωνιστή» έναν υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος κατέρρευσε στις 2 Ιανουαρίου, ενώ μαζί με συναδέλφους του και απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου έκανε αποκομιδή από κάδους στο προαύλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Ο άτυχος 61χρονος, ενώ βρισκόταν πάνω στο «σκαλοπάτι» στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου έχασε τις αισθήσεις του και σωριάστηκε στο έδαφος.

Ο 61χρονος κατέρρευσε στον χώρο του ΠΓΝΑ, σε απόσταση μόλις 100 μέτρων από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Οι συνάδελφοι του ενημέρωσαν τους γιατρούς στα ΤΕΠ και πρότειναν να μεταφερθεί με φορείο ή άλλον τρόπο στα Επείγοντα, που βρίσκονταν τόσο κοντά, όμως συνάντησαν όπως λένε την άρνηση των αρμόδιων, που τους ενημέρωσαν πως πρέπει να τηρηθεί το πρωτόκολλο για ανάλογες περιπτώσεις και να κληθεί ασθενοφόρο για να μεταφέρει τον ασθενή.

Αναγκαστικά, ο 61χρονος στο έδαφος και οι συνάδελφοι του που ήταν δίπλα του, περίμεναν 15 λεπτά για να φτάσει στο Νοσοκομείο το διαθέσιμο ασθενοφόρο, που βρισκόταν στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης και με… μια γκαζιά να μεταφέρει 100 μέτρα πιο κάτω τον υπάλληλο καθαριότητας που είχε καταρεύσει!

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί ενδεχομένως πολύτιμος χρόνος καθώς σύμφωνα με όσα ανέφεραν συνάδελφοι του, ο υπάλληλος του Δήμου διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο 61χρονος νοσηλεύεται από τις 2 Ιανουαρίου στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΓΝΑ και δίνει μάχη για την ζωή του.

