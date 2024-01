Πολιτισμός

Καβάλα: Αρχαιοκάπηλος πήγε με ανιχνευτή μετάλλων σε αρχαιολογικό χώρο! (εικόνες)

Απίστευτο θράσος από έναν άνδρα που πήρε τα…εργαλεία του και πήγε στον αρχαιολογικό χώρο για έρευνα…

Στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν σε παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, αστυνομικοί του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, απογευματινές ώρες χθες (18-01-2024), κατέλαβαν ημεδαπό άντρα εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στους Φιλίππους Καβάλας, να διερευνά το έδαφος, με χρήση ανιχνευτή μετάλλων και σκαπτικού εργαλείου (φτυάρι), προς ανακάλυψη αρχαιοτήτων.

Πρόκειται για 39χρονο, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι κατείχε μεταλλική λαβή αγγείου που μόλις είχε ανασύρει από το έδαφος.

Επιπρόσθετα, στην οικία του ιδίου σε χωριό της Καβάλας, αλλά και στην πατρική του οικία κατείχε (11) χάλκινα αρχαία νομίσματα που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων, σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιου αρχαιολόγου και (14) αντικείμενα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Κατασχέθηκαν ανιχνευτής μετάλλων, ακουστικά και σκαπτικό εργαλείο που χρησιμοποιούσε ο δράστης και θα αποσταλούν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Καβάλας ως πειστήρια, ενώ τα (26) συνολικά ανευρεθέντα αντικείμενα θα παραδοθούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας για αρχαιολογική, ιστορική και εμπορική εκτίμηση.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

