Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για κατάρρευση υπαλλήλου στο προαύλιο: Με το ασθενοφόρο έφτασε... γρηγορότερα στα ΤΕΠ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επίσημη απάντηση από τη διοίκηση του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης για το περιστατικό που έλαβε χώρα στο προαύλιό του.

-

Ότι ο υπάλληλος που έπαθε εγκεφαλικό στο προαύλιο του νοσοκομείου, έφτασε σε λιγότερο χρόνο μέσα στο κτήριο με το ασθενοφόρο, από ό,τι αν μεταφερόταν με τα «χέρια», υποστηρίζει η Διοίκηση του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως εξηγείται, με αναφορά στους χρόνους του περιστατικού, ο προαύλιος χώρος του νοσοκομείο είναι πολύ μεγάλος και ο ασθενής έφτασε άμεσα στα ΤΕΠ, ενώ η παθολόγος που είχε εφημερία εκείνη την ημέρα, ξεκίνησε να πάει στον ασθενή – αφού πρώτα ειδοποίησε τους αρμόδιους γιατρούς- αλλά είδε το ασθενοφόρο να καταφθάνει στο σημείο και επέστρεψε στο κτήριο του νοσοκομείου.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Ο Διοικητής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελος Ρούφος, ενημερώνει αναφορικά με περιστατικό υπαλλήλου της καθαριότητας του δήμου Αλεξανδρούπολης ο οποίος κατέρρευσε λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου ενώ βρισκόταν στον περιβάλλοντα χώρο του ΠΓΝΑ, ότι:

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε από συνάδελφο του εν λόγω υπαλλήλου και ενημερώθηκε για το περιστατικό, στις 05:42 το πρωί της Τρίτης 02 Ιανουαρίου. Πράγματι, ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο που βρισκόταν στην πόλη, ώστε να μεταβεί αμέσως στο σημείο. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου, καθ’ οδόν προς το ΠΓΝΑ, ειδοποίησε το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών προκειμένου οι εφημερεύοντες, αν είναι δυνατόν, να μεταφέρουν τον παθόντα εντός του νοσοκομείου. Χωρίς χρονοτριβή, η εφημερεύουσα Παθολόγος ειδοποίησε Νευροχειρουργό και Αναισθησιολόγο, να κατευθυνθούν στο ΤΕΠ για να επιληφθούν του περιστατικού και η ίδια κίνησε προκειμένου να μεταβεί επί τόπου. Κατευθυνόμενη προς το σημείο, είδε το ασθενοφόρο ήδη να καταφθάνει. Η ώρα ήταν 05:55. Δηλαδή, μεταξύ της πρώτης κλήσης που δέχθηκε το ΕΚΑΒ μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, μεσολάβησαν 13 λεπτά. Μεταξύ της κλήσης που δέχθηκε το ΤΕΠ του ΠΓΝΑ (η οποία ακολούθησε) και της άφιξης του ασθενοφόρου, μεσολάβησε ακόμη λιγότερο.

Επισημαίνουμε ότι το ΠΓΝΑ στεγάζεται μέσα σε ένα οικόπεδο 200 στρεμμάτων περιβάλλοντα χώρο. Δεδομένου ότι η απόσταση του συμβάντος από το ΤΕΠ υπερβαίνει τα 500 μέτρα, η επί τόπου αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς και διακομιδή του απευθείας με φορείο στο ΤΕΠ, ήταν εξαιρετικά επισφαλής και με απόλυτη βεβαιότητα θα απαιτούσε περισσότερο χρόνο. Αντιθέτως, η παραλαβή και μεταφορά του με το ασθενοφόρο, διήρκεσε μόλις 2,5 λεπτά, όπως φαίνεται και από το βιβλίο εισερχομένων του ΤΕΠ (άφιξη στις 05:58). Επιπροσθέτως, η μεταφορά του ασθενούς με συμβατικό φορείο διανύοντας όλη τη διαδρομή των 500 μέτρων μέχρι το ΤΕΠ, επί ανωμάλου και ανηφορικού εδάφους, θα έθετε σε άμεσο και απόλυτο κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς. Αντιθέτως, τα ασθενοφόρα διαθέτουν ειδικά φορεία (σπαστά, με ιμάντες κ.λ.π.) καθώς και τον λοιπό απαιτούμενο εξοπλισμό για διακομιδή ασθενών, ώστε αυτή να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Εν κατακλείδι, κάθε ενέργεια που έγινε από το προσωπικό του ΠΓΝΑ ήταν ενδεδειγμένη και έγινε αποκλειστικά και μόνον με γνώμονα τη διαφύλαξη της ζωής του ασθενούς και της απρόσκοπτης (και συντομότερης) διακομιδής του στο ΤΕΠ και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΡΟΥΦΟΣ».

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: Αρχαιοκάπηλος πήγε με ανιχνευτή μετάλλων σε αρχαιολογικό χώρο! (εικόνες)

Bloomberg - Μητσοτάκης για ομόφυλα ζευγάρια: Αρχές Φεβρουαρίου η ψήφιση στην Βουλή

Μαρινάκης σε Ιερώνυμο: Τα ζητήματα των δικαιωμάτων δεν λύνονται με δημοψηφίσματα