ΕΛΑΣ: Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που συνελήφθη για υπεξαίρεση υπηρεσιακών όπλων

Για ποιον λόγο έγινε η σύλληψη του αστυνομικού εις βάρος του οποίου διατάχθηκε και ΕΔΕ.

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ, ο αστυνομικός που συνελήφθη την Τετάρτη (17/1) στην Αττική για υπεξαίρεση υπηρεσιακών όπλων. Παράλληλα σε βάρος του αστυνομικού διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης, υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο τακτικού ελέγχου οπλισμού που πραγματοποιήθηκε από οπλουργό την Τετάρτη σε Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής, διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε όπλα χειρός, τα οποία ήταν χρεωμένα στον ανωτέρω αστυνομικό/διαχειριστή του Τμήματος. Ενημερώθηκε άμεσα η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, από την έρευνα της οποίας προέκυψε ότι έλειπαν 6 υπηρεσιακά πιστόλια, 4 υπηρεσιακά περίστροφα καθώς και το ιδιωτικό ατομικό περίστροφο του ανωτέρω αστυνομικού.

Ο αστυνομικός συνελήφθη καθώς δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την έλλειψη του οπλισμού, ως διαχειριστής χρηματικών υποθέσεων, οικονομικού και υλικού και αποκλειστικός κάτοχος του κλειδιού του χώρου φύλαξης δημόσιων υλικών του Αστυνομικού Τμήματος.

