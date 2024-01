Life

“Αρένα”: Αναδοχή και υιοθεσία στην εκπομπή της Κυριακής (βίντεο)

Σε νέα ημέρα και ώρα θα προβάλλεται η εκπομπή "Αρένα", με την Μαρία Αναστασοπούλου.

H «ΑΡΕΝΑ» με την Μαρία Αναστασοπούλου έρχεται σε νέα ημέρα, κάθε δεύτερη Κυριακή στις 24:00, κρατώντας πάντα την ερευνητική της ταυτότητα και παρουσιάζοντας τις άγνωστες διαστάσεις των γεγονότων της επικαιρότητας.

Η Μαρία Αναστασοπούλου, αυτή την Κυριακή, 28 Ιανουαρίου, στις 24:00 θα βάλει στην «ΑΡΕΝΑ» το θέμα της υιοθεσίας και της αναδοχής.

Αόρατα παιδιά... που μεγαλώνουν σε ιδρύματα. Οικογένειες που παλεύουν να γίνουν ανάδοχες ή να υιοθετήσουν παιδιά. Ποιες είναι οι δαιδαλώδεις διαδικασίες, η γραφειοκρατία και οι ελλείψεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες;

Στην «ΑΡΕΝΑ» μιλούν οικογένειες που περιμένουν πάνω από μία πενταετία να υιοθετήσουν παιδιά, ενώ η κάμερα της εκπομπής αναζητά και τα παιδιά που περιμένουν να γίνουν μέλη οικογενειών, αλλά και τους ειδικούς που τα φροντίζουν.

Ποιες απαντήσεις δίνει η πολιτεία και ποιες βελτιωτικές προσπάθειες γίνονται; Τι ζητούν οι οικογένειες και τα ζευγάρια;

Η Μαρία Αναστασοπούλου ερευνά και τη λειτουργία του θεσμού της αναδοχής. Τι συμβαίνει με τα παιδιά που πήγαν σε ανάδοχες οικογένειες, αλλά αναγκάστηκαν να επιστρέψουν σε Ιδρύματα;

Παρακολουθείστε μέρος των δυνατών συνεντεύξεων που θα φιλοξενηθούν στην εκπομπή:

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Έρευνα-συντονισμός ρεπορτάζ: Μάνος Φραγκιουδάκης

Δημοσιογραφική Ομάδα: Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Χριστίνα Τσιόκρη, Λάζος Μαντικός, Ντέμυ Ντάβαρη, Βασίλης Γιαννούλης, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης, Βάσια Ηλιοπούλου