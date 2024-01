Αθλητικά

Κριστιάνο Ρονάλντο: Το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας είναι καλύτερο από το Γαλλικό

Δηλώσεις που θα συζητηθούν από τον Πορτογάλο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο δήλωσε το απόγευμα της Παρασκευής (19/1)-στην τελετή των βραβείων Globe Soccer στο Ντουμπάι- ότι το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας είναι «πιο ανταγωνιστικό» από το γαλλικό πρωτάθλημα, στο οποίο δεν έχει παίξει ποτέ.

«Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας δεν είναι χειρότερο από το γαλλικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι πιο ανταγωνιστικό», είπε ο πέντε φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας» μετά από ερώτηση για το επίπεδο της Saudi Pro League.

«Μπορούν να πουν ό,τι θέλουν, είναι απλώς η γνώμη μου και έπαιξα εδώ για ένα χρόνο, ώστε να ξέρω για τι πράγμα μιλάω», πρόσθεσε ο Πορτογάλος. «Νομίζω ότι τώρα είμαστε καλύτεροι από το γαλλικό πρωτάθλημα και συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε.»

Η Σαουδική Αραβία έχει ξεκινήσει...επίθεση για να υπάρξει στην παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή προσελκύοντας πολλά από τα αστέρια της στο πρωτάθλημα της, ξεκινώντας από τον Πορτογάλο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έφτασε στην Αλ-Νασρ τον περασμένο Ιανουάριο.

Αρκετοί σύλλογοι προσέλκυσαν από τότε αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αυτό το καλοκαίρι, από τον Καρίμ Μπενζεμά έως τον Βραζιλιάνο Νεϊμάρ, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος Ν'Γκόλο Καντέ, ο Σενεγαλέζος Σάντιο Μανέ και ο Αλγερινός Ριάντ Μαχρέζ.

