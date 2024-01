Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Ζαχαράκη: Χωρίς τον γάμο τι θα λέμε, τον κηδεμόνα επίτροπο και όχι γονέα; (βίντεο)

Τι ανέφερε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" σχετικά με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" αναφέρθηκε στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, υποστηρίζοντας ότι δεν απειλείται η οικογένεια αλλά γίνεται μια προσπάθεια προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών, αλλά και μια άλλη προσπάθεια ώστε να δοθεί το δικαίωμα στους ανθρώπους που επιθυμούν τον γάμο με έναν τρόπο που υποστηρίζεται νομικά και αστικά.

Όπως είπε χαρακτηριστικά "αυτή τη στιγμή αυτοί οι δύο κηδεμόνες αντιμετωπίζουν δυσκολία ακόμα και στο να πάρουν τους βαθμούς των παιδιών τους από το σχολείο ή σε περίπτωση ασθένειας των παιδιών" ενώ σε ερώτηση που της έγινε για το ζήτημα της θεσμοθέτησης του γάμου μεταξύ των ομόφυλων ζευγαριών υπογράμμισε πως "τι θέλουμε, δηλαδή να λέμε τον κηδεμόνα επίτροπο και όχι γονέα", τονίζοντας πως "το παιδί χρειάζεται αγάπη και ένα προστατευτικό πλαίσιο".

Ερωτηθείς για την ενημέρωση των βουλευτών του κόμματός της που έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, η κυρία Ζαχαράκη είπε "πως αυτά τα "φροντιστήρια " του κόμματος που έγιναν δεν είχαν κάποια διαφορά στην ουσία της συζήτησης σε σχέση με τη συζήτηση που θα γινόταν κατόπιν σύγκλισης της κοινοβουλευτικής ομάδας".

Αναφορικά με το επίδομα μητρότητας η Υπουργός δήλωσε πως "απλώνεται το δίχτυ προστασίας για τις γυναίκες και στον ιδιωτικό τομέα" διευκρινίζοντας πως "το επίδομα είναι για το διάστημα αφού η γυναίκα γεννήσει και μετά ενώ όπως είπε υπάρχουν και άλλα επιδόματα, όπως η οικογενειακή παροχή, το επίδομα γέννας αλλά και η ενίσχυση για τη γυναίκα αγρότισσα και την αυτοαπασχολούμενη"

Επιπλέον, σχετικά με το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα η Υπουργός ανέφερε πως "το εφικτό στο θέμα αυτό είναι μία μεγάλη διαβούλευση, ώστε αρχές Μαϊου να παραδώσουμε στο σχέδιο δράσης στον πρωθυπουργό".

