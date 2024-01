Κοινωνία

Χαλκίδα: Γυναίκα σκότωσε με 4 μαχαιριές έναν άνδρα

Σοκ προκαλεί στην τοπική κοινωνία το άγριο έγκλημα.

Άγριο έγκλημα στη Χαλκίδα το πρωί του Σαββάτου 20 Ιανουαρίου 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γυναίκα μαχαίρωσε άντρα σε γειτονιά της Χαλκίδας το πρωί του Σαββάτου.

Το άγριο έγκλημα στη Χαλκίδα, έγινε στην κατηφόρα του 4ου Γυμνασίου Χαλκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 40χρονο άντρα που δολοφονήθηκε με τέσσερις μαχαιριές.

Το θύμα:

Ήταν 43 ετών ξυλουργός στο επάγγελμα. Πήγαινε να μπει στο αμάξι να πάει για δουλειά και μια 39χρονη τον μαχαίρωσε πισώπλατα.

Η γυναίκα του θύματος είδε τη σκηνή από το μπαλκόνι.

