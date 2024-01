Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Δεύτερη ημέρα της συνεδρίασης στις Σπέτσες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερη μέρα διαβούλευσης και συζήτησης για τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Κοινοβουλευτική του Ομάδα να παραμένει στις Σπέτσες. Ποιοι βουλευτές έφτασαν σήμερα, ποιοι απουσιάζουν.

-

Δεύτερη μέρα διαβούλευσης και συζήτησης για τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Κοινοβουλευτική του Ομάδα να παραμένει στις Σπέτσες.

Οι βουλευτές συμμετέχουν σε συζητήσεις, που διαρκούν περίπου πέντε ώρες, στο σπίτι του προέδρου του κόμματος, Στέφανου Κασσελάκη. Εκεί, παρουσιάζουν και τις προτάσεις τους, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να διαμορφώσει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.

Σήμερα, οι εργασίες ξεκίνησαν στις 9:00 το πρωί, το μεσημέρι θα υπάρξει ένα διάλειμμα για φαγητό και οι εργασίες θα συνεχιστούν το απόγευμα, από τις 16:00 έως τις 21:00. Το βράδυ ο Στέφανος Κασσελάκης θα παραθέσει δείπνο στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε ταβέρνα του νησιού.

Η πρώτη συνεδρίαση ξεκίνησε στις 4:00 το απόγευμα της Παρασκευής. Σύμφωνα με πηγές του κόμματος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για συνεδρίαση, αλλά για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ίσων.

Παρουσίες και απουσίες



Συγκεκριμένα, τις πρωινές ώρες έχει προγραμματίσει την άφιξη της η Αθηνά Λινού, ενώ εντός της ημέρας θα καταφθάσουν στις Σπέτσες η Ρένα Δούρου και η Νίνα Κασιμάτη. Θετική έκπληξη για την Κουμουνδούρου αποτέλεσε το γεγονός της παρουσίας της Βουλευτή Επικρατείας, Έλενας Ακρίτα, η οποία ανακάλεσε την αρχή της απόφαση και παρά τις «ενστάσεις» της, θα παρευρεθεί στη διαδικασία, προς ενίσχυση της ενότητας. Πριν την άφιξή της στις Σπέτσες, μια στάση στο Περιστέρι έκανε χθες και η Βουλευτής, Ρένα Δούρου, στέλνοντας ένα σήμα προς το άνοιγμα του κόμματος στην Κεντροαριστερά, καθώς παρευρέθηκε σε εκδήλωση με ομιλητές τους Κώστα Ζαχαριάδη και Νίκο Κοτζιά.





Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια - Ζαχαράκη: Χωρίς τον γάμο τι θα λέμε, τον κηδεμόνα επίτροπο και όχι γονέα; (βίντεο)

Κακοκαιρία - Θεσσαλονίκη: Υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες

ΕΣΥ - Τούλης: Υπάρχουν νοσοκομεία χωρίς παθολόγο (βίντεο)