Έφυγε από την ζωή ο Χάρης Κωστόπουλος

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του τραγουδιστή. Η ανακοίνωση της οικογένειάς του

Ο Χάρης Κωστόπουλος πέθανε σε ηλικία 60 ετών, το πρωί του Σαββάτου 20 Ιανουαρίου. Ο τραγουδιστής νοσηλευόταν για αρκετό καιρό σε ιδιωτική κλινική, καθώς έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του με ανάρτηση στο Facebook.

«Με μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας και σύζυγος Χάρης άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Θα ενημερώσουμε σύντομα για το ποτε και που θα λάβει χώρα η κηδεία, ούτως ώστε να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί τον Χάρη μας. Ζητάμε την κατανόηση και το σεβασμό αυτή τη στιγμή στο πένθος που βιώνουμε. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Metropolitan για τις προσπάθειες τους σε όλη αυτή την διαδρομή. Χρήστος, Ραφαήλ, Βιβή» γράφει στην επίσημη σελίδα του τραγουδιστή.

Φίλοι του που πληροφορήθηκαν τον θάνατό του, άρχισαν να τον αποχαιρετούν στα social media, με κοινές τους φωτογραφίες.

Λίγο πριν τον θάνατό του, ο γιος του, Χρήστος, είπε στο On Time: «Ο πατέρας μου νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Έχει περίπου ενάμιση μήνα που νοσηλεύεται και αυτή είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Όλη η οικογένεια είμαστε δίπλα του με την αγάπη μας και τη στηριξή μας. Η μητέρα μου, η Βιβή, δεν έχει φύγει στιγμή από δίπλα του. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Τον αγαπώ πάρα πολύ, με στηρίζει πάρα πολύ. Είμαστε ίδιοι χαρακτήρες. Ο μπαμπάς μου είχε μια περιπέτεια με την υγεία του όταν ήταν 24 χρόνων και έχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τον Άγιο Ραφαήλ, για αυτό τον αδερφό μου, που είναι 26 χρόνων τον λένε Ραφαήλ».

