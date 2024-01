Αθλητικά

Australian Open: Δεν έχουν τέλος οι εκπλήξεις στις γυναίκες

Η Ίγκα Σβιάτεκ Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη, αποκλείστηκε από την 19χρονη Τσέχα Λίντα Νόσκοβα, Νο 50 στον κόσμο. Άλλες 2 αθλήτριες του top 5 αποκλείστηκαν από τον δεύτερο γύρο.

Σούπερ έκπληξη στο Australian Open, αφού η Ίγκα Σβιάτεκ, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη γυναικών, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά, αφού έχασε με 3-6 6-3 6-4 από την 19χρονη Τσέχα Λίντα Νόσκοβα, Νο 50 στον κόσμο, στον τρίτο γύρο.

Είναι η πρώτη φορά που η Σβιάτεκ δεν κατάφερε να φτάσει στον τέταρτο γύρο του τουρνουά από το ντεμπούτο της εκεί το 2019.

Πριν από την Σβιάτεκ, δύο άλλοι παίκτριες από το τοπ-5 αποκλείστηκαν πρόωρα στη Μελβούρνη: η Έλενα Ριμπάκινα, Νο.3 του κόσμου και η Τζέσικα Πεγκούλα, Νο. 5 του κόσμου, στον δεύτερο γύρο. Η Νόσκοβα, που παίζει το πρώτο της Australian Open, θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Ελίνα Σβιτόλινα (23η) ή την Ελβετίδα Βικτόρια Γκόλαμπιτς (85η) για μια θέση στα προημιτελικά.

