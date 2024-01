Κόσμος

Τουρκία: Ξεκίνησε την παραγωγή εγχώριων πυραύλων

Ποιο το αναλυτικό πρόγρσαμμα παραγωγής της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας. Οι δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ.

Ξεκίνησε η παραγωγή εγχώριων πυραύλων από αμυντική βιομηχανία Τουρκίας

Την παραγωγή της βαριάς τορπίλης AKYA, του πυραύλου κρουζ ATMACA και των οπλικών συστημάτων SAPAN με πυραύλους αεράμυνας ξεκίνησε η Τουρκία με την «Τελετή Υπογραφής Ναυτικών Τορπιλών και Πυραυλικών Συστημάτων», στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Άμυνας Yasar Guler.

Στην ομιλία του στην τελετή υπογραφής, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Guler δήλωσε τα εξής: «Η Τουρκία έχει κάνει μεγάλες και ολοκληρωμένες ανακαλύψεις στην αμυντική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια. Ο κύριος παράγοντας πίσω από αυτές τις ανακαλύψεις είναι η ισχυρή θέληση υπό την ηγεσία του Προέδρου μας και η αποφασιστικότητα και η αποφασιστικότητα των θεσμών της αμυντικής βιομηχανίας, των Τούρκων μηχανικών και επιχειρηματιών .

Η Τουρκία αποτελεί πλέον την παραγωγική βάση κρίσιμων τεχνολογιών με την τεχνολογική της υποδομή, την παραγωγική της ικανότητα και τις μηχανολογικές της δυνατότητες. Η αυξανόμενη αξία της επωνυμίας των προϊόντων μας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας στη διεθνή αγορά είναι επίσης πηγή υπερηφάνειας».

Όπως είπε ο Ibn Khaldun, «η γεωγραφία είναι το πεπρωμένο». Οι θάλασσές μας είναι ο προστάτης και ο πολλαπλασιαστής της δύναμης αυτού του πεπρωμένου.

Επομένως, δεν είναι επιλογή αλλά ανάγκη να έχουμε ισχυρές Ναυτικές Δυνάμεις για να προστατεύσουμε το δίκαιο και το δίκαιο της χώρας μας που περιβάλλεται από θάλασσες από τρεις πλευρές.

Με αυτή τη συνείδηση ??έχουμε κάνει και σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο στη ναυτική αμυντική βιομηχανία προκειμένου να κάνουμε το ένδοξο τουρκικό ναυτικό πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό και πιο ισχυρό.

Σήμερα, η AKYA, η εγχώρια και εθνική υποβρύχια τορπίλη μας, ο ATMACA, ο εθνικός μας πύραυλος κρουζ και ο πύραυλος SAPAN, τον οποίο έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τη μαζική παραγωγή, είναι από τα νεότερα προϊόντα της δουλειάς μας στον τομέα αυτό.

Αυτά τα προϊόντα θα συνεισφέρουν σημαντικά στο ναυτικό μας στις αποστολές του στα χωρικά μας ύδατα και στα διεθνή ύδατα.

Στην πραγματικότητα, με αυτά τα συστήματα υψηλής τεχνολογίας, που καταδεικνύουν το επίπεδο της εγχώριας και εθνικής αμυντικής μας βιομηχανίας, οι Ναυτικές μας Δυνάμεις θα καταφέρουν:

Να αυξήσουν περαιτέρω την επιχειρησιακή τους ικανότητα στη Γαλάζια Πατρίδα μας,

Να συνεχίσουν αποτελεσματικά τις δραστηριότητές τους στη διεθνή ασφάλεια και υποστήριξη της ειρήνης και

Να ενισχύσουν τη διακεκριμένη θέσης τους μεταξύ των κορυφαίων ναυτικών δυνάμεων του κόσμου.

Η σημασία αυτών των έργων στην αμυντική βιομηχανία γίνεται καλύτερα κατανοητή ενόψει των απειλών και των κινδύνων που θέτουν οι κρίσιμες εξελίξεις στην περιοχή μας και στον κόσμο.

Από αυτή την άποψη, βλέπουμε την εγχώρια και εθνική αμυντική μας βιομηχανία ως αναπόσπαστο μέρος της επιβίωσής μας. Με αυτή την κατανόηση, συνεχίζουμε την ισχυρή συνεργασία μας με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδιαίτερα με τον Οργανισμό Αμυντικής Βιομηχανίας μας».

Όπως αποφασίσαμε στην τελευταία Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Αμυντικής Βιομηχανίας, σχεδιάζουμε να κατασκευάσουμε κυρίως το αεροπλανοφόρο μας, νέες φρεγάτες, πλοία περιπολίας ανοικτής θαλάσσης, νέους τύπους πλοίων αποβίβασης, νέας γενιάς ναρκοκυνηγετικά πλοία και εθνικά σκάφη επίθεσης το συντομότερο δυνατό.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιτυχίες που έχουμε πετύχει ως πρωτοπόροι των νέων μας επιτευγμάτων, θα εργαστούμε με μεγάλη προσπάθεια, αποφασιστικότητα, πίστη, ακούραστα και χωρίς να τα παρατάμε.

Γιατί κάθε επιτυχία που πετυχαίνουμε στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας όχι μόνο ενισχύει τη δύναμη του στρατού μας, αλλά συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας μας και αυξάνει την επιρροή μας στη διεθνή σκηνή».

Από την πλευρά του ο Haluk Gorgun, Διευθυντής της Υπηρεσίας Αμυντικής Βιομηχανίας, είπε τα εξής στην ομιλία του στην τελετή υπογραφής

«Τα προϊόντα μας στον τομέα της αεράμυνας είναι σε παγκόσμια πρότυπα, τα οποία ξεπερνούν ακόμη και από πολλές απόψεις και όσον αφορά την ανάλυση των οφελών, δεν υπάρχει εναλλακτική στον κόσμο στα συστήματα αεράμυνας που έχουμε σχεδιάσει.

Εξοπλίζοντας τις υποβρύχιες και επιφανειακές πλατφόρμες του καταλόγου με τα οπλικά συστήματα τορπίλης AKYA, ATMACA και SAPAN, η Διοίκηση των Ναυτικών μας Δυνάμεων θα μπορέσει να αποδείξει τη δύναμή της ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες γωνιές της Γαλάζιας Πατρίδας, θα εξασφαλίσει ότι θα βρει θέση στην το πεδίο ως αποτρεπτική δύναμη στην περιοχή και προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει σημαντικά στην προστασία των συμφερόντων μας στις θάλασσες και στην εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή».

