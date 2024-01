Life

Μάλια Ομπάμα – “The Heart” : Η ταινία της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η ταινία έχει να κάνει με χαμένα αντικείμενα και μοναχικούς ανθρώπους, με τη συγχώρεση και τη λύπη» δήλωσε σε συνέντευξή της για την ταινία η 25χρονη Μάλια.

-

Η Μάλια Ομπάμα (Malia Obama) η κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, συμμετέχει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς (Sundance Film Festival) με την ταινία μικρού μήκους «The Heart».

Σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter» το έργο που φέρει την υπογραφή της σε σενάριο και σκηνοθεσία θα προβληθεί στην κατηγορία αμερικανικών ταινιών μικρού μήκους. Ακολουθεί έναν θλιμμένο γιο, η μητέρα του οποίου έγραψε μία παράξενη επιθυμία στην διαθήκη της.

«Η ταινία έχει να κάνει με χαμένα αντικείμενα και μοναχικούς ανθρώπους, με τη συγχώρεση και τη λύπη» δήλωσε σε συνέντευξή της για την ταινία η 25χρονη Μάλια.

«Ελπίζουμε να απολαύσετε την ταινία και να σας κάνει να νιώσετε λίγο λιγότερο μόνοι ή τουλάχιστον να σας θυμίσει να μην ξεχνάτε τους ανθρώπους που είναι» πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Τηλεφωνική απάτη: Πήγε να πάρει τα λεφτά και βρέθηκε με χειροπέδες

Πάτρα: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μοτοσικλετιστή (βίντεο)

Κακοκαιρία – ΗΠΑ: Χάος και δεκάδες νεκροί