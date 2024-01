Κοινωνία

Λένορμαν: Επεισόδιο με πυροβολισμούς

Ο αυτόπτης μάρτυρας, το εγκαταλελειμμένο όχημα και οι κάλυκες στο σημείο της συμπλοκής.

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι στη Λένορμαν μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο σημείο της συμπλοκής βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία εντόπισε στην οδό Αγίας Άννης το ύποπτο όχημα, που φέρεται να ενεπλάκη στο περιστατικό, και στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα, που προσήχθησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού.

