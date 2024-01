Πολιτική

Δόμνα Μιχαηλίδου: Οι εκκρεμείς συντάξεις, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και ο νέος κατώτατος μισθός (βίντεο)

Τι ανέφερε η Υπουργός για κύριες και επικουρικές συντάξεις αλλά και για το πότε αναμένεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

Στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" μίλησε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων της.

Αναφέρθηκε στις εκκρεμείς συντάξεις, στη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων αλλά και το νέο κατώτατο μισθό.

Για την επιστροφή χρημάτων των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ

"Το Μάρτιο του 2023 δόθηκε στους συνταξιούχους διπλή αύξηση και έχουν ενημερωθεί ήδη για την επιστροφή των χρημάτων, η οποία θα φανεί σε κρατήσεις τις τάξεως των 10- 100 ευρώ για τις υψηλές συντάξεις στα τέλη Ιανουαρίου ή στα τέλη Φερβουαρίου σε άλλους" ενώ τόνισε πως "ο ΕΦΚΑ έχει ήδη μηνύσευ την ανάδοχο εταιρεία".

Για τα "κομμένα δώρα" και τις συντάξεις

"Το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική την διακοπή των δώρων και τώρα αναμένουμε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για να προχωρήσουμε σε κινήσεις" είπε η Υπουργός.

Όπως υπογράμμισε "το ζήτημα της ακρίβειας είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και ήδη από 1/1 αυξήσαμε τις συντάξεις 3% ενώ δόθηκε ενίσχυση 100-200 ευρώ σε αυτούς που δεν έλαβαν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς και φέτος έχουμε και δέυτερη αύξηση συντάξεων".

Εκκρεμείς συντάξεις

"Το 2019 υπήρχαν 1 εκατ. εκκρεμείς συντάξεις. Το 2023 οι εκκρεμείς κύριες ήταν 35.000 και τώρα είναι 25.000 και οι επικουρικές 45.000 και τώρα 35.000"

Για τους χαμηλοσυνταξιούχους

"Είναι προτεραιότητά μας οι ευάλωτοι και για αυτό αυξήσαμε πέρυσι 7% τις συντάξεις και φέτος ένα 3% και δώσαμε και ειδικές εισφορές" ανέφερε η Υπουργός

Για τον κατώτατο μισθό

"Στόχος τα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετία, ενώ το ξεπάγωμα των τριετιών θα βοηθήσει και τους εργαζόμενους" τόνισε

Ολόκληρη η τοποθέτηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Συνοχής:





