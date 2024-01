Κοινωνία

Πατήσια: Βίαζε για 8 χρόνια την ανήλικη κόρη της συντρόφου του

Φρίκη στα Πατήσια με άλλη μία περίπτωση κακοποίησης ανήλικης

Στη σύλληψη ενός 56χρονου στα Πατήσια προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. με την κατηγορία του κατ’ εξακολούθηση βιασμού του ανήλικου παιδιού της συντρόφου του.

Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο άντρας κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κοπέλα για 8 ολόκληρα χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

"Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη πρωινές ώρες χθες, 20 Ιανουαρίου 2024, σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας, κατόπιν σχετικού εντάλματος, 56χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου συμπληρώσαντος και μη τα 14 έτη και πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου συμπληρώσαντος και μη τα 15 έτη, κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 56χρονος, τουλάχιστον τα τελευταία 7 έτη, προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης, εκμεταλλευόμενος τη συντροφική σχέση που είχε αναπτύξει με τη μητέρα της, ενώ παράλληλα, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, είχε αποκτήσει από το θύμα φωτογραφικό υλικό, πορνογραφικού περιεχομένου.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του 56χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πειστηρίων καθώς και αεροβόλο όπλο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Ανακριτή" αναφέρει η ανακοίνωση.

