Υγεία - Περιβάλλον

“Έφοδος” Γεωργιάδη στα Επείγοντα του Ευαγγελισμού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες οι συνομιλίες του Υπουργού Υγείας με προσωπικό και ασθενείς με θέμα τα προβλήματα στο ΕΣΥ.

-

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Τμήμα ΕΠειγόντων (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» στο Κολωνάκι, το οποίο βρίσκεται σε εφημερία, πραγματοποίησε την Κυριακή στη 13.30 το μεσημέρι o υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και με ασθενείς και συνοδούς αυτών.

Ο υπουργός Υγείας σύμφωνα με όσα δήλωσε, «άκουσε με προσοχή όσα του είπαν, κυρίως οι ίδιοι οι ασθενείς αλλά και οι συνοδοί τους, για την εμπειρία τους στο ΕΣΥ, και εξέφρασε σε όλους και τη δική του αγωνία και προτεραιότητα ώστε να βελτιωθούν το συντομότερο τα πράγματα στην Υγεία».

Ο υπουργός ενημερώθηκε από τον διοικητή του Νοσοκομείου Αναστάσιο Γρηγορόπουλο για τον αριθμό αφίξεων περιστατικών στα επείγοντα του Ευαγγελισμού, τον χρόνο αναμονής και την αντιμετώπιση τους.

Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα - Το ωράριο λειτουργίας

Κακοκαιρία - Βόρεια Ελλάδα: Συστάσεις και μέτρα από την ΕΛΑΣ

Κεραυνός χτύπησε οικογένεια σε παραλία - Mια νεκρή και τρεις σοβαρά τραυματίες