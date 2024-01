Κοινωνία

Κακοκαιρία - σχολεία: Σε ποιες περιοχές θα μείνουν κλειστά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι αποφάσεις των Δημάρχων ανά περιοχή στη Βόρεια Ελλάδα.

-

Η συνέχιση της κακοκαιρίας δημιουργεί προβλήματα στην πρόσβαση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στα σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας. Έτσι, τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου με αποφάσεις των κατά τόπους αρμοδίων δημάρχων, δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Πρεσπών στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Ακόμη με αντίστοιχη απόφαση, κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ σε όλο το Δήμο Φλώρινας. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Κλειστά θα παραμείνουν και όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά εκτός από αυτούς στις Δημοτικές Κοινότητες Λεχόβου και Βαρικού, οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης τα σχολεία του Δήμου Βελβεντού θα ξεκινήσουν στις 10.00 ενώ μία ώρα αργότερα από το κανονικό θα ξεκινήσουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο Δήμο Βοϊου.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς αναμένεται να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από τους Δήμους στις 18.00 .