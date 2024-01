Κόσμος

Δαμασκός: Δώδεκα οι νεκροί από το βομβαρδισμό – Η Συρία κατηγορεί ευθέως το Ισραήλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι ήταν οι νεκροί της επίθεσης αναλυτικά. Σιωπή από την πλευρά του Ισραήλ σχετικά με τις κατηγορίες.

-

Δώδεκα άνθρωποι, μεταξύ αυτών πέντε “σύμβουλοι των Φρουρών της Επανάστασης” του Ιράν, σκοτώθηκαν το Σάββατο στη Δαμασκό σε έναν αεροπορικό βομβαρδισμό που αποδίδεται στο Ισραήλ, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που έδωσε την Κυριακή στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση «Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Πέραν των πέντε, οι υπόλοιποι είναι φιλοϊρανοί μαχητές εκ των οποίων τέσσερις Σύροι, δύο Λιβανέζοι και ένας Ιρακινός.

Το πλήγμα στοχοθέτησε και κατέστρεψε ένα τετραώροφο κτίριο στη συνοικία Μάζεχ (δυτικά), όπου διεξαγόταν μια «συνάντηση φιλοϊρανών ηγετών», ανέφερε η ΜΚΟ που εδρεύει στη Βρετανία και διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, πέντε «στρατιωτικοί σύμβουλοί» του και «μέλη των συριακών δυνάμεων» σκοτώθηκαν στην επίθεση», που διαπράχθηκε, σύμφωνα με τους ίδιους, «με μαχητικά αεροσκάφη».

Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ για την επίθεση και υποσχέθηκε να πάρει εκδίκηση για τους νεκρούς του. Το Ισραήλ δεν έχει αντιδράσει σε αυτές τις κατηγορίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραυνός χτύπησε οικογένεια σε παραλία - Mια νεκρή και τρεις σοβαρά τραυματίες

Βόλος: Επίθεση σε ανήλικο για μια...προσπέραση

“Έφοδος” Γεωργιάδη στα Επείγοντα του Ευαγγελισμού (εικόνες)