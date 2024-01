Κοινωνία

Πατήσια: 56χρονος βίαζε την κόρη της συντρόφου του από την ηλικία των 8 ετών

Ο συλληφθείς φέρεται να βίαζε το παιδί επί 7 χρόνια. Κατηγορείται και για πορνογραφία ανηλίκων.

Για βιασμό ανηλίκου και πορνογραφία κατηγορείται ένας 56χρονος, τον οποία συνέλαβαν οι αστυνομικοί στην περιοχή των Πατησίων, το πρωί του Σαββάτου δυνάμει εντάλματος σε βάρος του.

Είχε προηγηθεί η έρευνά τους, που ξεκίνησε από την καταγγελία της συντρόφου του 56χρονου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο συλληφθείς εδώ και επτά χρόνια, από τότε δηλαδή που η κόρη της συντρόφου του ήταν οκτώ ετών, βίαζε την ανήλικη, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι έμεναν μόνοι τους και δεν κινούσε υποψίες.

Ο 56χρονος μάλιστα φέρεται από τις αρχές να είχε επικοινωνία με το κορίτσι μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και να απαίτησε να του αποστείλει φωτογραφία με μέρος του σώματός του γυμνό. Γι’ αυτό και αντιμετωπίζει και την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων.

Κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν στο σπίτι του εντόπισαν πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, τα οποία θα διερευνηθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη πρωινές ώρες χθες, 20 Ιανουαρίου 2024, σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας, κατόπιν σχετικού εντάλματος, 56χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου συμπληρώσαντος και μη τα 14 έτη και πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου συμπληρώσαντος και μη τα 15 έτη, κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 56χρονος, τουλάχιστον τα τελευταία 7 έτη, προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης, εκμεταλλευόμενος τη συντροφική σχέση που είχε αναπτύξει με τη μητέρα της, ενώ παράλληλα, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, είχε αποκτήσει από το θύμα φωτογραφικό υλικό, πορνογραφικού περιεχομένου.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του 56χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πειστηρίων καθώς και αεροβόλο όπλο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Ανακριτή

