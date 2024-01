Αθλητικά

Ατρόμητος – ΑΕΚ: Πολυβόλο… η Ένωση

Με αιχμή του δόρατος τον Πόνσε που πέτυχες χατ τρικ, η εντυπωσιακή νίκη της ΑΕΚ επί του Ατρόμητου.

Ένα ματς «ιδιαίτερων συνθηκών» μετέτρεψε σε περίπατο η ΑΕΚ, επικρατώντας 5-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι για την 19η αγωνιστική της Super League. Χατ τρίκ πέτυχε ο Εζέκιελ Πόνσε (2΄,15΄, 58΄) και από ένα γκολ οι Κάλενς (35΄), Γιόνσον (66΄) για την Ένωση, που παραμένει δύο βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ. Όσο για τον Ατρόμητο, γνώρισε την πρώτη του ήττα μετά από 13 ματς επί ημερών Σάσα Ίλιτς.

Όπως φαίνεται κι από τη διακύμανση του σκορ, το ματς είχε κριθεί από το ημίχρονο. Λίγο ο ευνοϊκός αέρας, λίγο η «αφέλεια» με την οποία μπήκαν στην αναμέτρηση οι γηπεδούχοι, είχαν ως αποτέλεσμα να περάσει η ΑΕΚ από το Περιστέρι πιο εύκολα απ΄ότι φανταζόταν ο Αλμέιδα.

Μετά τον αποκλεισμό από τον Άρη στο κύπελλο και την κόπωση από τα 120 λεπτά του αγώνα της Θεσσαλονίκης, ο Αργεντινός τεχνικός γνώριζε ότι τον περιμένει δύσκολη αποστολή.

Όμως, μόλις στο 75ο... δευτερόλεπτο από μια βαθιά μπαλιά του Πήλιου, ο Πόνσε έφτασε σε θέση βολής και πλάσαρε άψογα για το 1-0. Στο 15΄ απο γύρισμα του Γκατσίνοβιτς ο Πόνσε πρόλαβε τον Τζαβέλλα και σκόραρε, ενώ στο 36΄ από κόρνερ του Γκατσίνοβιτς και κεφαλιά του Βίντα, ο Κάλενς «έσπρωξε» από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα, για το πρώτο εφετινό του γκολ.

Στο 58΄ σε αντεπίθεση της ΑΕΚ, ο Ρότα γύρισε τη μπάλα από δεξιά και ο Πόνσε συμπλήρωσε το χατ-τρικ του, κερδίζοντας πέραν πάσης αμφισβήτησης τον τίτλο του MVP της αναμέτρησης.

Ο Αργεντινός που είχε αμφισβητηθεί έντονα από τη στιγμή της επιστροφής του, θύμισε σήμερα τον δεινό σκόρερ της περιόδου 2018/19 με τρία γκολ, ενώ στους πρώτους έξι μήνες της σεζόν είχε πετύχει δύο!

Το τελικό 5-0 που αποτελεί την ευρύτερη νίκη της ΑΕΚ την τελευταία 20ετία, πέτυχε ο Γιόνσον στο 66΄ με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Σταύρου Πήλιου, ο οποίος πιστώνεται δύο ασίστ, στην μακράν καλύτερη στιγμή του με τη φανέλα της Ένωσης.

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Κίτρινες: Βίντα, Πιζάρο

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Τσιντώτας, Κιβρακίδης (46΄ Τσιακμάκης), Ασεβέδο, Τζαβέλλας, Ντε Μποκ (62΄ Ντε Μποκ), Κούντε (46΄ Ανγκιέλσκι), Γκονζάλεζ, Κούεν, Γιουμπιτάνα (62΄ Ρομπάιγ), Βέργος, Βαλένσια (63΄ Ντιρξ).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα, Βίντα, Κάλενς, Πήλιος, Γιόνσον, Πινέδα (68΄ Φερνάντες), Άμραμπατ (68΄ Ελίασον), Γκατσίνοβιτς (73΄ Πιζάρο), Τσούμπερ (73΄ Φαν Βέερτ), Πόνσε (68΄ Αραούχο).

