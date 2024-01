Κόσμος

Ρεπουμπλικάνοι: Ο Τραμπ φαβορί, μετά και την απόσυρση του ΝτεΣάντις

Ακόμη ένας αντίπαλος του πρώην Προέδρου αποσύρθηκε από τις εκλογές για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων. Διευρύνει το προβάδισμα του ο Τραμπ.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει την προεκλογική εκστρατεία του για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στις προεδρικές εκλογές και θα στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε με ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ. Νωρίτερα μια δημοσκόπηση έδειχνε ότι ο Τραμπ διευρύνει το προβάδισμά του έναντι των εσωκομματικών αντιπάλων του ενόψει των προκριματικών του Νιου Χαμσάιρ. Ο πρώην πρόεδρος προηγείται με ποσοστό 50%, με τη Νίκι Χέιλι να ακολουθεί με ποσοστό 39% στην Πολιτεία αυτή, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το CNN και το Πανεπιστήμιο του Νιου Χαμσάιρ. Στις αρχές Ιανουαρίου το ποσοστό του Τραμπ ανερχόταν στο 39% και της Χέιλι στο 32%. Και οι δύο αύξησαν τα ποσοστά τους καθώς άλλοι υποψήφιοι αποχωρούσαν από την κούρσα.

Ο ΝτεΣάντις θεωρείτο ευρέως ως βασικός διεκδικητής του χρίσματος των Ρεπουμπλικάνων και «φυσικός» διάδοχος του Τραμπ, λόγω της μαχητικότητάς του και των υπερσυντηρητικών απόψεών του. Στις αρχές του 2023 μάλιστα είχε προηγηθεί του Τραμπ σε πολλές δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, η εκστρατεία του άρχισε να φθίνει, λόγω της λανθασμένης στρατηγικής του, του γεγονότος ότι δεν έδειχνε να είναι σε επαφή με τους ψηφοφόρους αλλά και της αδιαμφισβήτητης υποστήριξης της βάσης του κόμματος στον Τραμπ.

Η αποχώρηση του ΝτεΣάντις σημαίνει ότι μόνο η Χέιλι παραμένει στην κούρσα, αν και δεν φαίνεται να έχει πολλές πιθανότητες να στερήσει το χρίσμα από τον Τραμπ. Ο νικητής θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Τζο Μπάιντεν, τον πιθανότερο υποψήφιο του Δημοκρατικού κόμματος, στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Πάνω από 7 στους 10 Ρεπουμπλικάνους έχουν θετική άποψη για τον Τραμπ, σύμφωνα πάντα με τις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Αυτό έφερε σε δύσκολη θέση τον ΝτεΣάντις, αφού έπρεπε να σαγηνεύσει ψηφοφόρους που εξακολουθούν να θαυμάζουν τον Τραμπ και ταυτόχρονα εκείνους που τον αντιπαθούν. Απέτυχε και στα δύο μέτωπα. Δεν κατάφερε ποτέ να εξηγήσει στους υποστηρικτές του Τραμπ γιατί ήταν καλύτερη επιλογή από τον πρώην πρόεδρο, τη στιγμή που η Χέιλι εμφανιζόταν ως το φαβορί των μετριοπαθών Ρεπουμπλικάνων. Και, μολονότι η πολιτική του διέφερε από εκείνη του Τραμπ, σχεδόν στα πάντα υιοθετούσε ακόμη πιο συντηρητικές θέσεις. Τον Απρίλιο υπέγραψε το νομοσχέδιο που απαγόρευε στη Φλόριντα τις αμβλώσεις μετά την έκτη εβδομάδα της κύησης ενώ αντιτάχθηκε στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και έλαβε τιμωρητικά μέτρα έναντι της Walt Disney Co. αφού η εταιρεία καταδίκασε τον νόμο που περιόριζε τη συζήτηση περί φύλου και σεξουαλικότητας στα σχολεία. Η σύγκρουση με την Disney ήταν μια μάχη που δεν χρειαζόταν να δώσει, επισημαίνουν οι επικριτές του εντός του κόμματος.

Επιπλέον, αν και στην αρχή προσέλκυσε τη στήριξη πολλών σημαντικών δωρητών, στη συνέχεια άρχισαν να τον εγκαταλείπουν. Ο Ρόμπερτ Μπίγκελοου, ο οποίος έδωσε εκατομμύρια στην ομάδα συγκέντρωσης δωρεών Never Back Down που στήριζε τον ΝτεΣάντις, είπε τον Αύγουστο στο πρακτορείο Reuters ότι σταματά τη χρηματοδότηση του κυβερνήτη επειδή απογοητεύτηκε με την αδιάλλακτη στάση του στο θέμα των αμβλώσεων.

