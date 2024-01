Κόσμος

Η Τουρκία ιδρύει Κέντρο Παρακολούθησης Σκαφών στην Ανατολική Μεσόγειο

Τι αναφέρει επίσημη ανακοίνωση των τουρκικών Αρχών. Πως συσχετίζεται το έργο με τα... συμφέροντα της "Γαλάζιας Πατρίδας".

Σήμερα αναμενόταν να υπογραφεί το έργο Εγκατάσταση Συστήματος Υπηρεσιών Κυκλοφορίας Σκαφών (VTS) ανατολικής Μεσογείου στην κατεχόμενη Κύπρο όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ANT1, Άννα Ανδρέου, στην ανακοίνωση του, το τουρκικό υπουργείο αναφέρει πως, το έργο VTS, έχει στόχο την αύξηση της επιρροής στην ανατολική Μεσόγειο, τον ενεργό εντοπισμό των κινήσεων των πλοίων στην περιοχή και μεταξύ Τουρκίας-ψευδοκράτους, καθώς και την προστασία των συμφερόντων στη 'Γαλάζια Πατρίδα'.

Το Σύστημα Υπηρεσιών Κυκλοφορίας Πλοίων (VTS) αποτελείται από 1 Κέντρο VTS (Αμμόχωστος) και 3 Σταθμούς Παρακολούθησης Κυκλοφορίας (Καρπασία, Λιβερά και Φάρος Τέμπλου). Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια.

Όπως αναφέρεται, θα καταγράφονται και θα αποστέλλονται στο Κέντρο Υπηρεσιών Κυκλοφορίας Σκαφών (VTSC) τα δεδομένα παρακολούθησης με ραντάρ, τα δεδομένα ραδιοεπικοινωνίας, τα δεδομένα συστήματος ραδιο-κατεύθυνσης, τα μετεωρολογικά δεδομένα, τα δεδομένα του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης (AIS), τα δεδομένα συναγερμού, οι πληροφορίες ήχου και εικόνας.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνεται στο επενδυτικό πρόγραμμα του τουρκικού υπουργείου.