Κόσμος

“Γαλάζια Πατρίδα”: Η Τουρκία εγκαθιστά σύστημα κυκλοφορίας με στόχο την προστασία της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο σκοπός του συστήματος που θα εγκαταστήσει η Τουρκία στα κατεχόμενα. Η πρώτη δοκιμαστική πτήση του μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΑΝ.

-

Σύστημα κυκλοφορίας πλοίων εγκαθιστά στα κατεχόμενα η Τουρκία με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό κινήσεων πλοίων στην περιοχή με στόχο την προστασία της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’ όπως υποστηρίζει.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ANT1, Άννα Ανδρέου, ο Υπουργός Ουράλογλου δήλωσε ότι έχει ήδη συμπεριληφθεί στο επενδυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας ‘Σύστημα Υπηρεσιών Κυκλοφορίας Πλοίων’ το οποίο «θα εγκατασταθεί στην ‘Τουρκική Δημοκρατία της Βορείας Κύπρου (ΤΔΒΚ)’, με σκοπό την αύξηση της επιρροής μας στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον άμεσο εντοπισμό κινήσεων πλοίων στην περιοχή αυτή και τη μεταφορά ολοκληρωμένης εικόνας, και με στόχο την προστασία των συμφερόντων μας στη ‘Γαλάζια Πατρίδα’ και την παρακολούθηση όλων των θαλάσσιων μεταφορών στις γύρω από την ‘τδβκ' θάλασσες, καθώς και στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της ‘"ΤΔΒΚ" και της χώρας μας».

«Οι σταθμοί παρακολούθησης της κυκλοφορίας’ θα μεταφέρουν πληροφορίες στο κέντρο υπηρεσιών κυκλοφορίας πλοίων. Το σύστημα θα δραστηριοποιηθεί στην πρόληψη του λαθρεμπορίου, στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όπως ατυχήματα και πυρκαγιές, ενώ θα παρέχει υποστήριξη και στην καταπολέμηση της ρύπανσης από πετρέλαιο» , αναφέρεται.

Την Τρίτη η δοκιμαστική πτήση μαχητικού ΚΑΑΝ

Εντωμεταξύ, αύριο, την 16η Ιανουαρίου θα είναι η πρώτη δοκιμαστική πτήση, του εγχώριου μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΑΝ της Τουρκίας σύμφωνα με την φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενί Σαφάκ, αν και η ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί επισήμως.

Μετά την πρώτη δοκιμή τροχοδρόμησης στο διάδρομο προσγείωσης, τώρα θα πετάξει με προσωρινούς ξένους κινητήρες. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η παράδοση των πρώτων 20 ΚΑΑΝ προβλέπεται να γίνει το 2028.

Ειδήσεις σήμερα:

Emmy's: Succesion, Τhe Bear και Beef σάρωσαν τα βραβεία (εικόνες)

Χαλκίδα: 95χρονος κάηκε ζωντανός από φωτιά στο σπίτι του (εικόνες)

Ομόφυλα ζευγάρια - Στυλιανίδης: Θα καταψηφίσω γιατί πλήττει την αξία που έχει κρατήσει όρθια την Ελλάδα (βίντεο)