ΗΠΑ: Σκότωσε τρεις κόρες και την γυναίκα του (εικόνες)

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, βρήκαν τα πτώματα των τεσσάρων γυναικών που αναγνωρίστηκαν από τον ιατροδικαστή.

Μια συγκλονιστική μαζική δολοφονία εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής στο Σικάγο των ΗΠΑ, όταν ένας άντρας πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγο και τις τρεις ενήλικες κόρες του μέσα στο σπίτι τους.

Επιπλέον φέρεται ο ίδιος, μετά την αποτρόπαια πράξη του να κάλεσε την Άμεση Δράση αναφέροντας μια «μαζική σφαγή». Οι αστυνομικές δυνάμεις όταν έφτασαν στο σπίτι τον συνέλαβαν επιτόπου.

Majeda Kassem and her three daughters, Halema, Zahia and Hanan, were shot to death during a domestic dispute at their home in Tinley Park. All three victims were pronounced dead at the scene. The suspect has been taken into custody. https://t.co/Gq8lm5KQR5 pic.twitter.com/BVU7eYEvkJ