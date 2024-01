Πολιτική

Μαρινάκης: Προς αναβολή το Υπουργικό Συμβούλιο για τα ομόφυλα ζευγάρια

Τι είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για την ασθένεια του Πρωθυπουργού, τα πρόσθετα μέτρα στήριξης νέων γονέων, την επιστολική ψήφο και για τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο.

"Το υπουργικό συμβούλιο είναι προγραμματισμένον για αύριο. Εφοσον δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός, θα αναβληθεί για λίγες ημέρες", είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την Δευτέρα, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά από την επιστροφή του από το Νταβός διαγνώστηκε θετικός στη γρίπη Η1Ν1 και παραμένει στο σπίτι του.

Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν επρόκειτο για έκτακτο υπουργικό συμβούλιο ούτε υπήρξε επίσπευσή του για κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Όσον αφορά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, ο κ. Μαρινάκης είπε πως τίθεται εν αμφιβόλω και ότι ειναι έως πολύ δύσκολο να γίνει, αλλά εφόσον δεν μεταβεί στις ΗΠΑ, θα συμμετέχει σε όσες συσκέψεις είναι εφικτό, μέσω τηλεδιάσκεψης.





Κατά την έναρξη της ενημερώσης των πολιτικών συντακτών, το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στα πρόσθετα μέτρα στήριξης των νέων γονέων απέναντι στην ακρίβεια, που ανακοίνωσαν νωρίτερα οι Κωστής Χατζηδάκης και Σοφία Ζαχαράκη.

Ακόμη, στην συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και στα δημοψηφίσματα, θέμα για το οποίο μίλησε το πρωί στον ΑΝΤ1 η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας, όπως και ο Παύλος Μαρινάκης, ότι "στόχος αυτής της εμβληματικής και ιστορικής μεταρρύθμισης είναι η διευκόλυνση των εκλογέων είτε εκείνοι κατοικούν στο εξωτερικό, είτε ζουν στην Ελλάδα και αδυνατούν για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων λόγοι υγείας, αναπηρίας, δουλειάς, σπουδών, να μεταβούν στον τόπο όπου έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα προκειμένου να ψηφίσουν".

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επεσήμανε ακόμη ότι "ξεκινά σήμερα η παραγωγική λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων. Μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, θα γίνεται παρακολούθηση, από το Υπουργείο Υγείας, του αποθέματος και της διακίνησης επιλεγμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ελλείψεων".

Όπως είπε στην εισαγωγή του ο κ. Μαρινάκης, κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου αποσκοπούν στην ενίσχυση και την ισχυροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας ώστε να προστατευθεί αποτελεσματικά ο επαγγελματικός αθλητισμός, οι φίλαθλοι και οι αθλητές. Τα μέτρα αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, την τοποθέτηση συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων, τον έλεγχο εισόδου των φιλάθλων στους χώρους του γηπέδου, την ενίσχυση διοικητικών και ποινικών μέτρων σε περίπτωση παραβάσεων, την σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Συντονισμού και αναδιαμορφώνεται η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης στη Βίας,

Ακόμη, αναφέρθηκε στην ένταξη στο «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021 – 2025» του έργου προμήθειας εξοπλισμού σχολικών μονάδων σε όλη την Επικράτεια. Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών των σχολείων όλης της Ελλάδας με τον απαιτούμενο, σύγχρονο εξοπλισμό, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εκπαίδευσης των μαθητών.

Ο Παύλος Μαρινάκης συνεχάρη και τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας, στο Στρασβούργο, εξελέγη ομόφωνα νέος Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

