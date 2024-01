Κοινωνία

Έγκλημα - Βόλος: Στην φυλακή ο 50χρονος που σκότωσε τον κουνιάδο του

Μετά από την διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας, κλήθηκε να λάβει απόφαση το δικαστικό συμβούλιο.

Εκδόθηκε το μεσημέρι της δευέρας, η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου για τον 50χρονο από την Αργαλαστή που σκότωσε τον 33χρονο φερόμενο ως βιαστή της κόρης του.

Τα μέλη του Συμβουλίου υιοθέτησαν τελικά την πρόταση της Εισαγγελέως και αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του 50χρονου, ο οποίος μέχρι σήμερα παρέμενε σε κατ΄οίκον περιορισμό εξαιτίας της διαφωνίας Εισαγγελέα και Ανακριτή.

Μετά τη σημερινή απόφαση ο 50χρονος παίρνει τον δρόμο για τη φυλακή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 33χρονο, πυροβολώντας τον πάνω από τον αφαλό εξ επαφής, και αμέσως μετά παραδόθηκε στην αστυνομία. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε μάθει από την 18χρονη σήμερα κόρη του ότι ο 33χρονος αδελφός της δεύτερης συζύγου του την βίαζε για χρόνια, ενώ ήταν ανήλικη, καθώς και ότι το το τελευταίο χρονικό διάστημα την εκβίαζε με τη δημοσιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού.

Πηγή: gegonota.news.gr

