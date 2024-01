Κοινωνία

Σύλληψη αστυνομικών για εκβίαση και ''φακελάκια''

Εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, δωροληψία υπαλλήλου, κατάχρηση εξουσίας είναι μονο μερικές από τις κατηγορίες που βαραίνουν τους αστυνομικούς. Τι βρέθηκε στα σπίτια τους.

Μετά από μεγάλη έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων, οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη δυο συναδέλφων τους στην Αττική με τις κατηγορίες της εκβίασης και της δωροληψίας.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024, δύο αστυνομικοί, που υπηρετούν σε Υπηρεσία της Αττικής, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, δωροληψία υπαλλήλου, κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία αστυνομικός λάμβανε χρήματα από ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και από άτομα που εργάζονται σε οικοδομικές εργασίες ανέγερσης κτιρίων προκειμένου να παραλείψει σχετικούς αστυνομικούς ελέγχους.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της εποπτεύουσας εισαγγελικής Αρχής, απ’ όπου παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ από τη συνδυαστική μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση του προανακριτικού υλικού και έπειτα από χρήση ειδικών ανακριτικών μεθόδων προέκυψε ότι:

αστυνομικός προέβαινε σε πράξεις εκβίασης και δωροληψίας, καθώς απαιτούσε χρηματικά ποσά και ανταλλάγματα από ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και εργαζόμενο σε οικοδομή, ενώ ακόμα ενημέρωνε ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για επικείμενους ελέγχους από την Υπηρεσία του ή άλλες αρμόδιες ελεγκτικές δημόσιες υπηρεσίες. Συνολικά ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του σε -2-περιπτώσεις εκβίασης και δωροληψίας, καθώς και 11 περιπτώσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

έτερος αστυνομικός, προέβαινε σε πράξεις εκβίασης και δωροληψίας σε βάρος εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες, καθώς ευρισκόμενος σε διατεταγμένη υπηρεσία εποχούμενης περιπολίας, πραγματοποιούσε ελέγχους σε εργοτάξια και οικίες όπου πραγματοποιούνταν οικοδομικές εργασίες, απαιτώντας από οικοδόμους ή ιδιοκτήτες κτισμάτων να του καταβάλουν διάφορα χρηματικά ποσά, ενώ σε διαφορετική περίπτωση τους απειλούσε με σύλληψη. Συνολικά, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του σε 2 περιπτώσεις εκβίασης και δωροληψίας.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 20ης Ιανουαρίου 2024 συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, καθώς και στην κατοχή του ενός από τους δύο συλληφθέντες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 32.240 ευρώ

4 κινητά τηλέφωνα,

2 δίκαννα και 1 μονόκαννο, κυνηγετικά όπλα,

πλήθος φυσιγγίων, διαφόρων διαμετρημάτων, πυροβόλων και κυνηγετικών όπλων,

κυνηγετικό μαχαίρι

ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 11,4 γραμμαρίων, καθώς και μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

