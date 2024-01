Κοινωνία

Αγία Παρασκευή: Ανήλικοι “παγίδεψαν” 41χρονο παιδόφιλο μέσω ψεύτικου προφίλ

Πώς κατάφεραν δύο 17χρονοι να παγιδεύσουν τον άνδρα. Γιατί συνελήφθησαν και οι έφηβοι.

Στη σύλληψη ενός 41χρονου για απρόσφορη απόπειρα σε προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δύο 17χρονοι δημιούργησαν ψεύτικο προφίλ με στοιχεία 13χρονης σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και απέκτησαν επαφή με υπαρκτό προφίλ 41χρονου χρήστη της πλατφόρμας.

Αφού οι δύο πλευρές συνομίλησαν για μικρό χρονικό διάστημα, ο 41χρονος απέστειλε στην υποτιθέμενη 13χρονη οπτικοακουστικό υλικό γενετήσιου χαρακτήρα και κανόνισαν να συναντηθούν το απόγευμα του Σαββάτου στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Στο ραντεβού εμφανίστηκαν οι δύο 17χρονοι διαχειριστές του ψεύτικου λογαριασμού και ακολούθησε επεισόδιο ενώ κλήθηκε το κέντρο της 'Αμεσης Δράσης και αστυνομικοί τους προσήγαγαν στο τοπικό Τμήμα Ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον 41χρονο, οι δύο 17χρονοι αφού τον ενημέρωσαν για το υλικό που έχουν στην κατοχή τους, απαίτησαν χρηματικό ποσό προκειμένου να μην ενημερώσουν την αστυνομία. Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία οι νεαροί συνελήφθησαν για εκδικητική πορνογραφία και εκβίαση κατά συναυτουργία.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο του 41χρονου και απεστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια για τη διερεύνησή του.

