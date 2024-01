Κόσμος

Μεταναστευτικό: Η Μελόνι ζήτησε τη βοήθεια του Ερντογάν

Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ζήτησε από τον Τούρκο Πρόεδρο, την αρωγή του για την αναχαίτιση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, όπου η Τουρκία έχει μεγάλη επιρροή.

Η Ιταλία ζήτησε την υποστήριξη της Τουρκίας για να σταματήσουν οι παράτυπες μεταναστευτικές ροές μέσω Λιβύης, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Il Giornale, που πρόσκειται στη δεξιά κυβέρνηση συνασπισμού της χώρας, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Όπως γράφει η ιταλική εφημερίδα, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επικεντρώθηκε σε μία συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης.

Η Il Giornale, επικαλούμενη αξιωματούχο των μυστικών υπηρεσιών και κυβερνητικές πηγές, χρησιμοποίησε τον τίτλο "Συμφωνία με την Τουρκία για να σταματήσουν οι Λίβυοι διακινητές", σημειώνοντας ότι η συμφωνία που υπογράφηκε έχει στόχο να σταματήσουν οι έξοδοι από τη Λιβύη, όπου ο Ερντογάν έχει μεγάλη επιρροή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή ο Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε τη βούληση να υπογραφεί μια τριμερής συμφωνία με τη Λιβύη.

Σύμφωνα με την Il Giornale, τα υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών εργάζονται επί του παρόντος για την κατάρτιση γραπτής συμφωνίας.

