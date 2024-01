Κοινωνία

Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία λόγω παγετού

Ποιες σχολικές μονάδες σε ποιιους Δήμους θα παραμείνουν κλειστές την Τρίτη. Ποια σχολεία και σε ποιες περιοχές θα ξεκινήσουν αργότερα τα μαθήματα.

Εξαιτίας του ισχυρού παγετού που επικρατεί στην περιοχή ορισμένα σχολεία στη Δυτική Μακεδονία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ πολλά θα λειτουργήσουν με μειωμένο ωράριο.

Πιο συγκεκριμένα σήμερα Τρίτη 23 Ιανουαρίου, με αποφάσεις των Δημάρχων Φλώρινας και Πρεσπών, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ στον δήμο Αμυνταίου τα σχολεία θα λειτουργήσουν μετά τις 10.00 π.μ. Κανονικά θα λειτουργήσουν όλοι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα στους δήμους, Εορδαίας και Βελβεντού τα σχολεία θα ξεκινήσουν στις 10.00 π.μ. Στους δήμους Κοζάνης και Βοϊου τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 9.15 π.μ. Οι παιδικοί σταθμοί σε όλους τους δήμους θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στο Δήμο Γρεβενών οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν στις 09:15 π.μ. ενώ τα εσπερινά λύκεια θα ολοκληρώσουν το ωράριό τους στις 20.00. Στον δήμο Δεσκάτης της ΠΕ Γρεβενών τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 9.00 π.μ. Όλοι οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς οι σχολικές μονάδες στους δήμους Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου θα ξεκινήσουν στις 10.00 π.μ ενώ τα εσπερινά σχολεία στην Καστοριά θα ολοκληρώσουν τα μαθήματα στις 21.00. Όλοι οι Παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Συννεφιά, βοριάδες και άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τρίτη, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και από το απόγευμα στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών έως το μεσημέρι στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές της βόρειας χώρας από -04 (μείον 4) έως 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -02 (μείον 2) έως 13 με 14 βαθμούς και στη νησιωτική Ελλάδα από 07 έως 15 βαθμούς, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

