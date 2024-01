Κοινωνία

Κακοκαιρία: Που έδειξε -18 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο

Οι αρμόδιοι φορείς συνιστούν στους κατοίκους και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις εντελώς απαραίτητες

Στην «κατάψυξη» είναι από χθες η Φλώρινα όπου σημειώθηκε η χαμηλοτέρη θερμοκρασία στη χώρα, αλλά και για το φετινό χειμώνα, με το θερμόμετρο να πέφτει στους 18 βαθμούς κάτω από το μηδέν, κυρίως στην Τοπική Κοινότητα Νέου Καυκάσου όπου κάθε χρόνο σημείωνονται οι χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ακόμα και μέσα στο κέντρο της πόλης, το θερμόμετρο έκανε βουτιά στους -11 βαθμούς κελσίου.

Οι αρμόδιοι φορείς συνιστούν στους κατοίκους και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις εντελώς απαραίτητες, για την αποφυγή ατυχημάτων λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή, οι οποίες δημιουργούν στρώματα πάγου στο οδόστρωμα που είναι ολισθηρά και επικίνδυνα για τους διερχόμενους οδηγούς.

Η κίνηση των οχημάτων σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο γίνεται με τη χρήση χειμερινών ελαστικών ενώ συνιστάται και ο περιορισμός των μετακινήσεων των κατοίκων και εντός της πόλης της Φλώρινας λόγω του παγετού έχουν δημιουργηθεί στρώματα πάγου στα πεζοδρόμια που είναι ολισθηρά και επικίνδυνα για τους πεζούς.

