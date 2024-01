Κόσμος

"Pusher Street"' - Δανία: Κλείνει η "οδός για τα... βαποράκια"

Ποιος είναι ο λόγος που η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει έναν κόμβο διακίνησης κάνναβης, σε συνοικία της Κοπεγχάγης.

Η κυβέρνηση της Δανίας θα προχωρήσει στο κλείσιμο της αποκαλούμενης "Pusher Street" («Οδός για τα Βαποράκια»), βασικού κόμβου διακίνησης κάνναβης στη συνοικία Κριστιέινια (ή Κριστιάνια) της Κοπεγχάγης, ανακοίνωσε την Τρίτη ο Δανός υπουργός Δικαιοσύνης.

«Η Pusher Street θα κλείσει φέτος», δήλωσε ο Πίτερ Χούμελγκαρντ στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο TV2 Kosmopol.

Στο κέντρο της Κοπεγχάγης, η Κριστιέινια, πρώην αγαπημένη συνοικία των χίπηδων, έχει γίνει διάσημη για την πώληση κάνναβης - που είναι παράνομη, αλλά για καιρό οι αρχές έδειχναν ανοχή - η οποία έχει οδηγήσει σε καταχρήσεις με τη διακίνηση ναρκωτικών και την εμφάνιση συμμοριών.

Τον Αύγουστο, ένας 30χρονος άνδρας που συνδεόταν με το οργανωμένο έγκλημα πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στον δρόμο.

Εκείνο ήταν το τέταρτο συμβάν με πυροβολισμούς που συνδεόταν με τη διακίνηση ναρκωτικών από το 2020 γύρω από τη Pusher Street και οδήγησε τους κατοίκους να ζητήσουν βοήθεια από τις αρχές για να κλείσει αυτή η αγορά.

Ένα σχέδιο δράσης, που υλοποιείται από τους κατοίκους της περιοχής, τίθεται σε εφαρμογή και αναμένεται να είναι αποτελεσματικό μέσα «τους επόμενους έξι μήνες», τόνισε ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

