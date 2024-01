Πολιτική

Επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ: Η Λιβύη παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο με τρεις διαφορετικούς τρόπους

Η επιστολή έρχεται ως απάντηση στην πρόσφατη κίνηση της Λιβύης, η οποία τον Δεκέμβριο κήρυξε συνορεύουσα ζώνη στα 24 ναυτικά μίλια βόρεια, κλείνοντας ουσιαστικά τον Κόλπο της Σύρτης

Επαναλαμβάνοντας την θέση ότι το τουρκολιβυκό μνημονιο είναι παράνομο και άκυρο όπως και «κάθε πράξη που βασίζεται στις παράνομες συντεταγμένες που περιέχονται σε αυτό», με επιστολή προς τον ΓΓ του ΟΗΕ η Ελλάδα καταγγέλει την Λιβυκή επιστολή που επιδόθηκε στον Οργανισμό στις 17 Ιανουαρίου, με την οποία η χώρα κηρύττει συνορεύουσα ζώνη, επαναφέροντας στην ουσία το μνημόνιο δια της πλαγίας οδού.

Ειδικότερα στην Λιβυκή επιστολή του Δεκεμβρίου γίνεται αναφορά σε ανατολικά θαλάσσια σύνορα της Λιβύης τα οποία ακολουθούν όμως τις συντεταγμένες του παράνομου Τουρκολυβικού Μνημονίου του 2019.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, δηλώνει ότι οι συντεταγμένες και ο χάρτης που περιέχεται στη λιβυκή επιστολή είναι αντίθετες προς το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας για τρεις λόγους:

Κλείνει τον κόλπο της Σύρτης, κίνηση με την οποία η Ελλάδα έχει εναντιωθεί από το 1974.

Χρησιμοποιεί ευθείες γραμμές βάσης – η Ελλάδα έχει εναντιωθεί και σε αυτό από το 2005 – που είναι επίσης αντίθετες με το Διεθνές Δίκαιο.

Οι συντεταγμένες που έχει καταθέσει η Λιβύη ακολουθούν την παράνομη οριοθέτηση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019.

Η χώρα μας επισημαίνει επίσης πως τέτοιες κινήσεις δεν προκαταλαμβάνουν τα δικαιώματα που παρέχει το Διεθνές Δίκαιο για την Ελλάδα και εκφράζει τη γνωστή ελληνική θέση πως τυχόν προβλήματα με τις οριοθετήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να επιλύονται ειρηνικά στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

