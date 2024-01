Life

“The 2Night Show” - Ζαρίφη: Η εξάρτηση με το θέατρο και η εξήγηση για την πρωινή εκπομπή (βίντεο)

Τι είπε η Κατερίνα Ζαρίφη για την τηλεόραση αλλά και το ραδιόφωνο. Ποιο από τα δύο προτιμά και πώς ήταν η εμπειρία της στο πρωινό.

Στο «The 2Night Show» της Τρίτης φιλοξενήθηκε η Κατερίνα Ζαρίφη. Τη γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγό υποδέχθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και μαζί συζήτησαν για την πορεία της στον χώρο της τηλεόρασης αλλά και τις πολλές επαγγελματικές ιδιότητες που έχει.

«Δεν είναι ότι θέλω να αποδείξω ότι μπορώ να τα κάνω όλα καλά, απλώς νιώθω ότι δεν έχω ενηλικιωθεί ακόμα και αυτό το πράγμα μου συντηρεί τη νεότητα. Ούτε είμαι καλή διαχειρίστρια στα οικονομικά, δεν έχω βγάλει τρελά λεφτά, τα έχω διαλύσει όλα. Χύμα στο κύμα με τα οικονομικά», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Ζαρίφη.

«Πολλές φορές το καινούργιο μας σοκάρει, ευχάριστα ή δυσάρεστα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να δώσει ο κόσμος μία ευκαιρία στην πλάκα το μεσημέρι. Δεν έχουν μπει ακόμα σωστά τα κομμάτια στο παζλ αλλά έχουμε πολύ καλό υλικό», παραδέχεται η παρουσιάστρια για τη νέα της εκπομπή

«Την έχουμε ιδρώσει τη φανέλα, το έχω αγαπήσει πολύ αυτό το project. Θέλαμε λίγο πρωτογενές υλικό στην ελληνική τηλεόραση. Δεν μας πηγαίνουν όλα καλά αλλά δεν έχουμε και κάποιο manual. Έχω ευχαριστηθεί δημιουργικότητα φέτος στην τηλεόραση. Την είχα ξεχάσει», συμπληρώνει η Κατερίνα Ζαρίφη.

«Το ραδιόφωνο είναι η δουλειά που ξέρω να κάνω καλά σε αυτή τη ζωή, είναι ο μόνιμος σύζυγος. Σταμάτησα το πρωινό, γιατί η υγεία μου από κάποιο σημείο και μετά παρέπαιε. Είναι από το μηδέν στο εκατό σε δευτερόλεπτα, μόλις λες την καλημέρα», παραδέχεται σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Κατερίνα Ζαρίφη.

«Μου λείπει το θέατρο δεν πίστευα ότι θα μου έλειπε τόσο. Είναι μία εξάρτηση που δεν την πίστευα, η μεγαλύτερη ντόπα. Έχω αποφασίσει στη ζωή μου να εντάσσω πράγματα που να τα θέλω πραγματικά. Φέτος έχασα μία ευκαιρία να είμαι στο σίριαλ των Ρέππα – Παπαθανασίου λόγω της εκπομπής» είπε τέλος

