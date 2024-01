Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Άνθιμος: Βουλευτές ζητούν βοήθεια από την Εκκλησία, γιατί “βιάζεται” η συνείδηση τους (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως για το ενδεχόμενο να υπάρξουν συλλαλητήρια και “μέτρα” κατά όσων ψηφίσουν την διάταξη. Τι είπε για τους ομοφυλόφιλους.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, σχετικά με την προωθούμενη διάταξη για τον γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια και τις σχετικές αποφάσεις της Ιεραρχίας της Ιεράς Συνόδου, μίλησε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, Άνθιμος.

Όπως είπε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, «σε αυτήν την Σύνοδο, επικεντρωθήκαμε στην Πολιτεία. Αυτή η εξέλιξη είναι ένας κατήφορος που θα βλάψει την Πολιτεία και εν τέλει και τους ίδιους τους ανθρώπους τους οποίους αφορά άμεσα, οι οποίοι σηκώνουν αυτόν τον σταυρό και πολλοί εκ των οποίων είναι σε επαφή με την Εκκλησία. Στα εξομολογητήρια έρχονται άνθρωποι που σηκώνουν τον σταυρό τους και άλλοι που το αντιμετωπίζουν πιο χαλαρά και λένε δεν τρέχει τίποτα».

«Πολλοί από αυτούς που άκουσα τις προηγούμενες ημέρες σε συνεντεύξεις τους, είπαν ότι από την Εκκλησία δεν έχουμε παράπονο, διότι ξέρουν ότι αυτή είναι η διδασκαλία μας, αλλά σε μια προσωπική ποιμαντική ξέρουν ότι είμαστε δίπλα τους και στις οικογένειες τους, που πολλές φορές δεν γνωρίζουν την ιδιαιτερότητα αυτών των ανθρώπων», συμπλήρωσε.

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του κ. Άνθιμου ότι «Οι βουλευτές μας ζητούν βοήθεια να ξεπεράσουν αυτό το ζήτημα. Είμαστε αποδέκτες όλης αυτής της αγωνίας του πολιτικού κόσμου σε κάθε βαθμό και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από τους βουλευτές, όχι μόνο από το κυβερνόν κόμμα, αλλά και από άλλα κόμματα, που αισθάνονται ότι βιάζεται η συνείδηση τους».

«Οι βουλευτές γνωρίζουν την διακριτή στάση της εκκλησίας σε όλα τα νομοσχέδια. Τελείωσαν οι εποχές που έλεγαν οι δεσποτάδες τι να ψηφίσει ο κόσμος. Ο Μητροπολίτης έχει πολιτική άποψη, αλλά δεν θέλει να έχει κομματική», είπε ο Ιεράρχης.

Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των ομοφυλόφιλων από την Εκκλησία, ο κ. Άνθιμος είπε ότι «την σχέση τους δεν μπορούμε να την εκλάβουμε διαφορετικά παρά ως αμαρτία, αυτό παραλάβαμε ως διδασκαλία. Ποιμαντικά όμως, η θέση μας είναι να στεκόμαστε κοντά στον αμαρτωλό. Αμαρτωλός είναι αυτός που αστοχεί, αυτός που δεν πετυχαίνει τον στόχο».

Προσέθεσε ότι «Αν εγώ ζω την ίδια ζωή που ζει ο ομοφυλόφιλος στο μυαλό μου, διότι όλα στο μυαλό ξεκινούν, τότε είμαι το ίδιο αμαρτωλός με εκείνον. Εγώ θα μιλήσω σε όλους με το ίδιο σάλπισμα μετανοίας. Εμείς δεν λέμε την λέξη διαστροφή, λέμε την λέξη αμαρτία. Η αμαρτία, όπως λέει ο Χριστός, διαπράττεται στην σκέψη, είναι ίδια με εκείνη που διαπράττεται στην πράξη, για να μην μπορεί κανείς να πει ότι είμαι εγώ λιγότερο ή περισσότερο αμαρτωλός».

Σε ότι αφορά τυχόν «κυρώσεις» από πλευράς της Εκκλησίας κατά βουλευτών που θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως είπε «Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί “ρεφενέ” με ψήφους βουλευτών και από άλλα κόμματα. Τι θα αποφασίσουμε μετά, ως ποιμαντικά μέτρα αφυπνίσεως αυτών των ανθρώπων, το αφήσαμε για μια επόμενη ιεραρχία. Συζητήσαμε πως δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να εκτεθούν αυτά τα πρόσωπα, τα ομόφυλα ζευγάρια, πως δεν θα αφήσουμε να ρεζιλευτούν στην ελληνική κοινωνία».

Ερωτηθείς σχετικά με την ύπαρξη ομοφυλόφιλων στους κόλπους της Εκκλησίας, ο κ. Άνθιμος είπε «Η Εκκλησία και η εκκλησιαστική δικαιοσύνη αφήστε να κρίνουν και να αντιμετωπίσουν, όπως κάνουν φθάνοντας ακόμη και σε καθαιρέσεις, περιστατικά με κληρικούς που είναι ομοφυλόφιλοι».

«Σε καμία Μητρόπολη δεν θα γίνουν συλλαλητήρια. Η Εκκλησία δεν θα διχάσει τον κόσμο. Οι πολιτικοί είναι δικοί μας άνθρωποι, κάποιο διάστημα είναι βουλευτές, υπουργοί και υφυπουργοί. Είναι συμπατριώτες μας. Θα συνεχίσουν να περπατούν στην ίδια πόλη. Δεν φοβούνται τον Μητροπολίτη, αλλά την κοινωνία που θα τους βλέπει και θα τους λέει “εσύ το ψήφισες!”», απάντησε σχετικά με τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν Μητροπολίτες στις περιοχές τους, σχετικά με τις διαμαρτυρίες στην προωθούμενη ρύθμιση.

Συνέχισε λέγοντας «Εάν σε μερικά χρόνια ένας γονιός αντιμετωπίσει ένα τέτοιο θέμα στην οικογένεια του, εάν ένα παιδί του είναι ομοφυλόφιλο, και έρθει να ρωτήσει την Εκκλησία, η Εκκλησία θα του καταλαγιάσει αυτήν την στενοχώρια και θα του πει “μην το εκθέσεις δημόσια και μην αφήσεις το παιδί σου να εκτεθεί”. Αυτός ο πολίτης είναι που θα πει στον βουλευτή “εσύ το ψήφισες!”. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε και τον βουλευτή και αυτόν τον πολίτη».

«Φθάνουμε σε σημείο να βοηθήσουμε ακόμη και στην ομαλή εγκατάσταση ομοφυλόφιλων ατόμων μέσα στην κοινωνία. Μην συνεχίσω να σας λέω πράγματα, γιατί μπορεί να μην τα αντέχετε. Γονιδιακά έχουν πλέον αυτή την διαφορετικότητα, η Εκκλησία τους βοηθάει να βρεθούν στον ρόλο τους και να έρθουν στην φύση τους», απάντησε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, όταν ρωτήθηκε εάν έρχεται σε επαφή και αν του ζητούν την συμβουλή και την βοήθεια του άτομα που είναι ομοφυλόφιλα.

