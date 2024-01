Κόσμος

ΗΠΑ: Άνδρας βίασε την 7χρονη κόρη της και εκείνη έδειξε το βίντεο σε άλλο παιδί!

Φρίκη προκαλεί η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης, την οποία βιντεοσκόπησε η ίδια της η μητέρα, παρακινώντας τον βιαστή να προβεί στην ειδεχθή αυτή πράξη !

Μια διαταραγμένη γυναίκα από την Πενσυλβάνια φέρεται να βοήθησε στον βιασμό ενός 7χρονου κοριτσιού, να βιντεοσκόπησε την αποτρόπαια πράξη και να έδειξε το βίντεο σε ένα άλλο παιδί.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η 33χρονη Ariel Hiestand, είναι αντιμέτωπη με 12 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, για τη φερόμενη συμμετοχή της στη φρικτή σεξουαλική επίθεση που πραγματοποίησε ο κατηγορούμενος Edward L. Williams, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα.

Η Hiestand πίεσε το 7χρονο θύμα στην φρικτή επίθεση που διέπραξε ο 54χρονος άνδρας από το Manheim, καταγράφοντάς την σε βίντεο, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας του Λιβάνου. Σύμφωνα με το PennLive.com, η 33χρονη στη συνέχεια έδειξε βίντεο με τον Williams να κακοποιεί σεξουαλικά το κορίτσι σε ένα άλλο παιδί. Η Hiestand ομολόγησε τις πράξεις της, όταν ανακρίθηκε από αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση.

«Η Hiestand ανακρίθηκε από μέλη του γραφείου ντετέκτιβ της κομητείας του Λιβάνου και παραδέχτηκε ότι το παιδί της είχε αποκαλύψει ότι κακοποιούνταν από τον Edward Williams και εκείνη είπε στο θύμα ότι έπρεπε να του επιτρέψει να την κακοποιήσει ξανά», ανέφεραν οι εισαγγελείς, σύμφωνα με την Lebanon Daily News.

Αντιμετωπίζει επίσης τις κατηγορίες για ακούσια σεξουαλική επαφή με παιδί, για διακεκριμένη άσεμνη επίθεση σε παιδί και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς και κατηγορίες για παιδική πορνογραφία, ανέφερε η εφημερίδα. Η Hiestand συνελήφθη την Παρασκευή, λίγες μόλις ημέρες μετά τη σύλληψη του Williams, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό παιδιού, σεξουαλική επαφή με παιδί και δύο άλλες σχετικές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Ο Williams τέθηκε υπό κράτηση αφού οι αρχές είδαν βίντεο με την κακοποίηση, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Το ανήλικο θύμα είπε σε μια νοσοκόμα ότι ο Williams την άγγιζε με ανάρμοστο τρόπο ενώ έβλεπαν ταινία. Ένα δεύτερο παιδί ενημέρωσε την αστυνομία ότι ο Williams έτριβε τα χέρια και τα πόδια του, αλλά δεν τη βίαζε επειδή ήξερε ότι θα ειδοποιούσε τις αρχές.

