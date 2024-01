Αθλητικά

Τσέλσι - Μπενζεμά κοντά σε συμφωνία;

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τις επαφές της Τσέλσι με τον Μπενζεμά για μετακίνηση του παίκτη στην Premier League.

Ο Καρίμ Μπενζεμά θα φύγει από τη Σαουδική Αραβία και αναμένεται να παίξει για έξι μήνες στην Αγγλία, με την Τσέλσι να είναι πιο κοντά στην απόκτηση του, με τις Μάντσεστερ και Αρσεναλ να εξετάζουν επίσης την περίπτωση του.

Ο 36χρονος Γάλλος φορ, μετά την καθυστερημένη άφιξή του από τις διακοπές, ζήτησε να φύγει από την Αλ Ιτιχάντ.

Η Τσέλσι θέλει να λύσει το πρόβλημα με το γκολ, που είναι το μεγάλο πρόβλημα στους πρώτους μήνες της φετινής Premier League, καθώς ο Νίκολα Τζάκσον, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τη Βιγιαρεάλ, δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες της ομάδας του Λονδίνου.

Ετσι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έχει ζητήσει επιτακτικά την απόκτηση ενός ικανού φορ με τον Καρίμ Μπενζεμά να είναι ιδανική λύση για να βοηθήσει στην επίθεση έως το τέλος της σεζόν, καθώς η Τσέλσι θα κινηθεί για την απόκτηση του Βίκτορ Οσίμεν, που έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του με τη Νάπολι.

