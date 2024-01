Κόσμος

Τουρκία - CHP: Η Ελλάδα θα έχει F35 ενώ εμείς F16, άρα απώλεια υπεροχής στο Αιγαίο

Τι ανέφερε ο βουλευτής του CHP της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ουτκού Τσακίροζερ

Την πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης επέκριναν τα κόμματα της τουρκικής αντιπολίτευσης στις ομιλίες τους στην ολομέλεια της βουλής με αναφορές στην Ελλάδα. O βουλευτής του CHP της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ογούζ Καάν Σαλιτσί ανέφερε ότι «γνωρίζουμε επίσης ότι η πώληση των F-16 στην Τουρκία και των F-35 στην Ελλάδα θα υποβληθεί για έγκριση στο Κογκρέσο, συμπίπτοντας με μια περίοδο σιωπής δεκαπέντε ημερών. Γνωρίζουμε επίσης ποιος είναι υπεύθυνος που μας πέταξε έξω από την αλυσίδα παραγωγής F-35, της οποίας ήμασταν μέλος, και ποιος είναι υπεύθυνος για ότι οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν την πολιτικής ισορροπίας στην άμυνας στην Ελλάδα».

Πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα θα έχει F-35, ενώ εμείς θα έχουμε F-16, που σημαίνει απώλεια αεροπορικής υπεροχής στο Αιγαίο. Αυτή είναι η ουσία της κουβέντας για τη ‘διπλωματική επιτυχία’, αλλά σας έχουμε μια συμβουλή, έχετε εξαπατηθεί πολλές φορές μέχρι τώρα, μην εξαπατηθείτε άλλη μια φορά, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ότι θα πάρετε τα F- 16. Σας έχουν υποσχεθεί πολλές φορές οι ΗΠΑ στο παρελθόν και κόλλησε στη Γερουσία και τώρα η Αμερική μπαίνει σε προεκλογική περίοδο’» σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου

Επίσης ο βουλευτής του CHP της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ουτκού Τσακίροζερ ανέφερε ότι «τώρα δίνουν τα F-35 που δεν σου έδωσαν στην Ελλάδα, μπορείς να πεις τίποτα; Όχι, ούτε κουβέντα. Και μετά έρχεσαι και μιλάς για προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών χαμηλότερου επιπέδου ως ‘επιτυχημένη διπλωματία’ και ‘συμφέρον της Τουρκίας’, πού είναι η επιτυχία σε αυτό!».

Όπως είπε «η Τουρκία θα πρέπει να ενταχθεί ξανά στο Πρόγραμμα των F-35, στο οποίο είναι εταίρος και έχει επενδύσει 1,4 δισ. δολάρια. Η παράδοση αεροσκαφών F-35 στην Ελλάδα χωρίς να διασφαλιστεί η επιστροφή της Τουρκίας στο Πρόγραμμα F-35 είναι ενάντια στα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας και συνιστά απειλή για την ασφάλεια».

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Καλού Κόμματος Koray Aydin ανέφερε «ας μην ξεχνάμε ότι ούτε το τουρκικό έθνος ούτε οι Τουρκοκύπριοι έχουν ξεχάσει τους πραξικοπηματίες που, ένα μήνα μετά το πραξικόπημα της 12ης Σεπτεμβρίου, έτρεξαν στην αγκαλιά των ΗΠΑ και ενέκριναν την είσοδο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ».

Ο βουλευτής του Κόμματος Ευτυχίας Mustafa Kaya είπε στην ομιλία του ότι «οι ΗΠΑ, που παραγνωρίζουν τα όπλα που αγοράζουν Ελλάδα, Ισραήλ, Ινδία και Αρμενία από την Κίνα και τη Ρωσία, αλλά δεν δίνουν Patriot στην Τουρκία, εμποδίζουν τα συστήματα αεράμυνας που σχεδιάζουμε να αγοράσουμε από την Κίνα, αλλά μας επιβάλλουν εμπάργκο λόγω των S-400 που αγοράσαμε από ανάγκη, τώρα στήνουν ένα βρώμικο παιχνίδι πάνω από τα F-16. Ο Λευκός Οίκος, που διαταράσσει τις ισορροπίες στην περιοχή πουλώντας F-35 στο Ισραήλ και την Ελλάδα, προσπαθεί να αυξήσει τη μόχλευση του στις διαπραγματεύσεις για τη Σουηδία δεσμευόμενος να πουλήσει καθυστερημένα F-16 στην Τουρκία».





