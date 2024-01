Life

“The 2Night Show”: Τετάρτη με Δροσάκη και Lila (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Γυναίκεία υπόθεση" η παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, που πλέον μας κρατά συντροφιά τρία βράδια κάθε εβδομάδα.

-

Απόψε, Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τη Λένα Δροσάκη.

Η αγαπημένη ηθοποιός, φανερά ανανεωμένη, μιλάει για την προσωπική, αλλά και για την επαγγελματική της ζωή. Πόσο την έχει αλλάξει η μητρότητα; Γιατί προσέχει, πλέον, όσα λέει δημόσια; Γιατί νιώθει ευλογημένη για τις επαγγελματικές της επιλογές; Είναι χαρούμενη που η σειρά «Σέρρες» του ΑNT1+ προβάλλονται πλέον και στο Netflix;

Τέλος, η Λένα Δροσάκη μιλάει για την αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Ο πρώτος από εμάς» και εξηγεί γιατί στα γυρίσματα όλοι οι ηθοποιοί «σπαρταρούσαν» και αναθεώρησαν τις απόψεις τους για τη ζωή.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», καλεσμένη του Γρηγόρη είναι και η Lila.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια, που μέχρι πρόσφατα ήταν δασκάλα σε δημοτικό σχολείο, εξηγεί πώς αποφάσισε να μην προδώσει το όνειρό της για το τραγούδι και να αφήσει στην άκρη τη διδασκαλία.

Πώς αντέδρασαν οι μαθητές της όταν βγήκε το «Deja vu»; Τι έκανε όταν άκουσε για πρώτη φορά το τραγούδι της στο ραδιόφωνο; Γιατί αποφάσισε να πάει στο «X Factor»; Τι λέει για την εκρηκτική εμφάνισή της στο MadWalk;

Την αγγίζουν τα αρνητικά σχόλια;

Τέλος, μιλάει για τη συνεργασία της με τον Toquel και την κυκλοφορία του τραγουδιού «Αλλού», που μετράει εκατομμύρια views.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 24:00.

#The2NightShow

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Αντώνης Μάτσος Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης