Ομόφυλα ζευγάρια - Βορίδης: Κυβερνητική κάλυψη για την αποχή από την ψηφοφορία

Την αποχή επιλέγει τελικά ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης στο νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών

Tη στάση της αποχής από την ψηφοφορία για τα ομόφυλα ζευγάρια όταν η ρύθμιση φτάσει στη Βουλή, επιλέγει ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, που έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις του για το προωθούμενο νομοσχέδιο.

Σχολιάζοντας την απόφαση του κ. Βορίδη, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι έχει εκφράσει την επιφύλαξή του αυτή ήδη πριν γίνει υπουργός, επιλέγοντας τη στάση της αποχής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν υπάρχει θέμα για την παραμονή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια αναμένεται να τεθεί απόψε σε διαβούλευση, με στόχο να έχει ψηφιστεί έως τις 12 ή τις 13 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπυργός αστειεύτηκε, λέγοντας ότι ακόμη κι αν η ψηφοφορία γίνει στις 14 Φεβρουαρίου (ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου) θα υπάρχει ένας συμβολισμός.

Αναλυτικά πάντωw ο κ. Βορίδης την Τετάρτη κατά την τοποθέτησή στη Βουλή εστίασε μόνο το θέμα στο ζήτημα της επιστολικής ψήφου και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Θα ήθελα να κάνω μιαν αποσαφήνιση. Η επιστολική ψήφος είναι ένα σοβαρό θέμα, ένα σπουδαίο και μείζον πράγμα, μια μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία δεν είχε υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Καθένας πολιτικός και κάθε κοινοβουλευτική δύναμη είναι ελεύθερη να ορίσει πώς θα τοποθετηθεί απέναντι σ’ αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία. Να επισημάνω όμως ότι όπως διαβάζω από τα πρακτικά της Επιτροπής η οποία συνήλθε ολομελειακά και στην οποία τα συζητήσατε, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ εισηγηθήκατε υπερψήφιση του νομοσχεδίου. Η ευρεία συναίνεση λοιπόν η οποία επιτεύχθηκε ήταν δεδομένη, χαιρετίστηκε, πανηγυρίστηκε. Ε, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν συγκυριακή και προϊόν τακτικισμού. Οι πολιτικές δυνάμεις τοποθετούνται με ευθύνη. Τι μεσολάβησε; Βλέπουν η κυβέρνηση και οι κ. Κεραμέως και Λιβάνιος τη στάση των κομμάτων, υπάρχει δυνατότητα διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής ώστε να αφορά όχι μόνον τις ευρωεκλογές αλλά και εθνικές εκλογές. Πού το σοκαριστικό που τους έκανε και εξανέστησαν; Νομίζω ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο περιθώριο συζήτησης. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ δώσατε τη συναίνεση, και μάλιστα όταν ήταν και αχρείαστη, διότι δεν σας χρειαζόταν η πλειοψηφία για να νομοθετήσει για ευρωεκλογές. Και κατόπιν στις εθνικές εκλογές υπαναχωρήσατε. Γιατί ένας πολίτης μπορεί να ψηφίσει επιστολικά στις ευρωεκλογές και όχι στις εθνικές; Ειλικρινά αναμένω να δω πώς θα δικαιολογηθεί αυτή η θέση».

Δουδωνής: Δεν έχετε το αλάθητο του Πάπα

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής στη δική του ομιλία απαντώντας στοχευμένα στον κ. Βορίδη επισήμανε: «Πρόκειται για παγκόσμια πρωτοτυπία, υπουργός που δεν θα ψηφίσει νομοσχέδιο της κυβέρνησής του (ομόφυλα ζευγάρια), να ψέγει την αντιπολίτευση που δεν ψηφίζει ένα άλλο νομοσχέδιο της ίδιας κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός είπε ότι θα επανακαταθέσετε την τροπολογία αν δεν περάσει. Γιατί λοιπόν δεν την αποσύρετε; Γιατί η κυβέρνηση μοιράζεται με τον Πάπα την αξίωση του αλάθητου; Που ακόμα κι ο Πάπας, πρέπει να το πούμε, άλλαξε άποψη».

