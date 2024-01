Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Επιστολική ψήφος, ομόφυλα ζευγάρια και εκπλήξεις στην πρόθεση ψήφου

Πως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Τι πιστεύουν οι πολίτες για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία με παρένθετη μητέρα.

Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, παρουσιάστηκε η πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση της νέας χρονιάς από την MARC για τον ΑΝΤ1.

Ανάμεσα στα ερωτήματα ήταν μεταξύ άλλων, τι πιστεύουν οι πολίτες για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, που αφορά στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια και αν συμφωνούν οι ψηφοφόροι με την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκπλήξεις στην πρόθεση ψήφου και πως αυτές επηρεάζουν το πολιτικό σκηνικό.

Στο ερώτημα που πρέπει να δώσει προτεραιότητα η κυβέρνηση, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε, στην ακρίβεια/ανατιμήσεις.

Το 57,8% συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί, με την θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου των ομόφυλων προσώπων.

Στο ίδιο ζήτημα, μεγάλες πλειοψηφίες σχηματίζονται και εσωτερικά των τεσσάρων μεγαλύτερων κομμάτων (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ)

Στο ερώτημα υπέρ ή κατά της τεκνοθεσίας παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, η δημοσκόπηση της MARC καταγράφει μια σαφή πλειψηφία κατά του συγκεκριμένου μέτρου.

Πάντως μεγάλο ήταν το ποσοστό των ερωτηθέντων οι οποίοι τέθηκαν σαφώς υπέρ της αναδρομικής αναγνώρισης των παιδιών, τα οποία ήδη ανατρέφονται από ομόφυλα ζευγάρια.

Αντίστοιχα, αρνητική φαίνεται η στάση των ερωτηθέντων της δημοσκόπησης, απέναντι στη μέθοδο απόκτησης βιολογικού τέκνου διά της παρένθετης μητρότητας.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για την πρόθεση ψήφου. Πως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό.

Ιδιαίτερα θετικό φαίνεται το σώμα των ερωτηθέντων, τόσο διακομματικά όσο και ανά κομαμτικό ακροατήριο, απέναντι στο θέμα της επιστολικής ψήφου.

