Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Ομόφυλα ζευγάρια, επιστολική ψήφος και εκπλήξεις στην πρόθεση ψήφου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση του 2024 από την Marc για τον ANT1 παρουσιάζεται στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

-

Απόψε, Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί η πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση της νέας χρονιάς από την MARC για τον ΑΝΤ1.

Τι πιστεύουν οι πολίτες για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, που αφορά στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια;

Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τεκνοθεσίας με παρένθετη μητέρα;

Συμφωνούν οι ψηφοφόροι με την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου;

Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και ποιες είναι οι εκπλήξεις στην πρόθεση ψήφου;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

ΑΝΤ1NEWS: MENOYME ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαία σε Βούλα - Ομόνοια: 4 νεκροί μέσα σε λίγες ώρες (εικόνες)

Έγκλημα στην Χαλκίδα - Αδερφός 43χρονου: Δεν θέλουμε εκδίκηση, θέλουμε πίσω τον Σάκη, αλλά... (βίντεο)

Ομόφυλα ζευγάρια - Άνθιμος: Βουλευτές ζητούν βοήθεια από την Εκκλησία, γιατί “βιάζεται” η συνείδηση τους (βίντεο)