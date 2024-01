Πολιτική

Επιστολική ψήφος - Μαρινάκης κατά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ: Προσχηματική η συναίνεση τους (βίντεο)

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Κυβ. Εκπρόσωπος πρότεινα να μην ψηφίσουν την τροπολογία, αλλά να στηρίξουν το νομοσχέδιο. Τι απάντησε για την Εκκλησία και τα ομόφυλα ζευγάρια.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο Παύλος Μαρινάκης, λίγες ώρες μετά από την παρουσία του και την εκ βαθέων συζήτηση για το πρόβλημα υγείας του και για την οικογένεια του, που είχε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show», το βράδυ της Τρίτης.

Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι καθώς ανάρρωσε από την γρίπη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα γίνει σήμερα το υπουργικό συμβούλιο, για σημαντικά νομοσχέδια, μεταξύ των οποίων εκείνο για τον γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια.

«Δεν επιβεβαιώνω τις αναφορές για επικείμενη παραίτηση της κ. Κεφάλα, δεν γνωρίζω να ισχύει κάτι τέτοιο», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ενώ σχετικά με τον Μάκη Βορίδη και τις εξελίξεις για όσους υπουργούς αντιτεθούν στην σχετική διάταξη ανέφερε ότι «ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι υπουργοί έχουν αυξημένη ευθύνη από την ώρα που θα εγκριθεί το νομοσχέδιο. Θα δούμε τις εξελίξεις. Είναι σημαντική διαδικασία, η ΝΔ και η Κυβέρνηση βγαίνει θωρακισμένη, ακολουθώντας την διαδικασία που ακολούθησε σε όλα τα νομοσχέδια».

«Έχουμε απόλυτο σεβασμό στις απόψεις της Εκκλησίας, είναι διαχρονικός ο σεβασμός αυτός. Ειδικά στις τελευταίες κρίσεις, η Εκκλησία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην στήριξη της κοινωνίας. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει την εκτελεστική εξουσία και φέρνει νομοσχέδια και ψηφίζουν οι βουλευτές. Δεν θα μπαίναμε ποτέ σε αντιπαράθεση με την Εκκλησία», απάντησε σε ερώτημα με τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου.

Συνέχισε λέγοντας «Η Εκκλησία έχει κάθε δικαίωμα να έχει την άποψη της, έχουμε Δημοκρατία, ο καθένας εκφράζει ελεύθερα την άποψη του. Εκφράζει μια άποψη η Εκκλησία. Πολλές φορές στην δημοκρατία πρέπει να πάρεις αποφάσεις για μια κατηγορία πολιτών και για τα δικαιώματα τους. Δεν κάνουμε κάτι που παραβιάζει τον πυρήνα της οικογένειας. Δεν θέλουμε ένα παιδί να μεγαλώνει με έναν ορατό και έναν αόρατο γονέα. Ρυθμίζουμε μια πραγματικότητα που υπάρχει στην κοινωνία, υπάρχουν δύο άνδρες και δύο γυναίκες που μεγαλώνουν παιδιά που αντιμετωπίζονται ως παιδιά κατώτερου θεού, εμείς θέλουμε να πάμε παρακάτω».

Για την επιστολική ψήφο και τις αντιδράσεις

Σε ότι αφορά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην τροπολογία για επέκταση της επιστολικής ψήφου, μόνο για τους απόδημους, στις εθνικές εκλογές, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ πρέπει να φύγουν από την λογική των αμφιθεάτρων στα πανεπιστήμια και να έρθουν στην πραγματικότητα. Προωθήσαμε την ρύθμιση για την επιστολική ψήφο στις Ευρωεκλογές και είπαμε πως όταν ωριμάσουν οι συνθήκες θα φέρουμε την ρύθμιση και για εθνικές εκλογές. Είδαμε στην διάρκεια του διαλόγου μια πρωτοφανή συναίνεση για τα ελληνικά δεδομένα και επί της Αρχής το ζήτημα για τις ευρωεκλογές εγκρινόταν με 230 ψήφους. Ήρθε η Υπ. Εσωτερικών και είδαμε ότι υπάρχει μια ευκαιρία που δεν θα έπρεπε να πάει χαμένη, αφού ο νόμος είναι ίδιος και η διαδικασία είναι ίδια και έφερε μια τροπολογία στην αρχή της διαδικασίας της συζήτησης στην Βουλή, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό της Βουλής».

Προσέθεσε ότι «Πρέπει να φύγουμε από τα διαδικαστικά, πάντοτε βέβαια σεβόμενοι την διαδικασία και να πάμε στην ουσία. Η Κυβέρνηση θέλει να καθιερωθεί η επιστολική ψήφος για τους κατοίκους του εξωτερικού και από το 2019 έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες. Η συναίνεση είναι προσχηματική και δεν είσαι σοβαρό κόμμα, αν θες να κρατήσεις μούτρα στην Κυβέρνηση ή να κάνεις ένα παιχνίδι, ενώ αρχικά είχες συναινέσει, φέρνοντας αντιρρήσεις για την διαδικασία, η οποία πάντως προβλέπεται».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι «για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο και να γίνει νόμος του κράτους σε ότι αφορά τις ευρωεκλογές, απαιτείται απλή πλειοψηφία. Εάν κάποιος θέλει πραγματικά οι ομογενείς να ψηφίζουν στις ευρωεκλογές θα το δείξει με την ψήφο του. Έχουμε καταθέσει μια τροπολογία για επέκταση στις εθνικές εκλογές για τους απόδημους. Μπορεί να μην ψηφίσει την τροπολογία κάποιος. Εμείς την θέλουμε την τροπολογία και θα την κρατήσουμε. Δεν μπορεί να είσαι θετικός για τις ευρωεκλογές και αρνητικός για τις εθνικές εκλογές, είναι προσχηματική η στάση αυτή».

«Η αυξημένη πλειοψηφία της Βουλής αφορά τις εθνικές εκλογές. Αιφνιδιασμός θα ήταν μια τροπολογία για την ψήφο των ομογενών που θέλει αυξημένη πλειοψηφία σε ένα νομοσχέδιο πχ. για τον χωροταξικό χάρτη. Δεν εκμεταλλευόμαστε κάτι για ίδιον όφελος, προσπαθούμε να δώσουμε λύση σε ένα ζήτημα εκμεταλλευόμενοι το κλίμα συναίνεσης. Αν είσαι υπέρ της επιστολικής ψήφου είσαι συνολικά, έτσι θεωρούμε εμείς. Ο καθένας κρίνεται με βάση την στάση του», επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης

